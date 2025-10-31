Opinión
Feriados
1 de noviembre de 2025
Entretenimiento
“Caramelo” entrará a “La casa de Alofoke 2” como participante

“¿Y ahora qué será de Michael y La Fruta?”, preguntó una seguidora del “reality show” digital

31 de octubre de 2025 - 7:37 PM

Carlos Cruz "Caramelo" se ha convertido en una de las figuras favoritas de la televisión hispana. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el pasado miércoles, 29 de octubre, los fanáticos de los “reality shows” digitales cuentan con otra alternativa de entretenimiento ante el estreno de “La mansión de Luinny”. Esta noche, la producción de “La casa de Alofoke 2″ encendió las alarmas con un anuncio inesperado.



“¡Sorpresa! ‘Caramelo’ será participante de ‘La casa de Alofoke 2′“, adelantaron a través de las redes sociales.

Cabe destacar que el ganador de “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo ya había expresado su intención de participar en el “reality show” producido por Santiago “Alofoke” Matías. Sus compromisos con otros proyectos, sin embargo, pusieron en duda la posibilidad de de ingresar como concursante.

La segunda temporada de “La casa de Alofoke” arrancó este mes de octubre con 20 participantes oficiales. Entre ellos se destacan figuras como Diosa Canales, Luis Polonia y el boricua Michael Flores.

Precisamente, una de las seguidoras de la competencia, a través de las redes sociales, cuestionó: “¿Y ahora qué será de Michael y La Fruta?”. La usuaria hizo referencia a los dos participantes con mayor popularidad de la temporada.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla

Tags
Reality ShowsRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
