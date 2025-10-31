“Caramelo” entrará a “La casa de Alofoke 2” como participante

Desde el pasado miércoles, 29 de octubre, los fanáticos de los “reality shows” digitales cuentan con otra alternativa de entretenimiento ante el estreno de “La mansión de Luinny”. Esta noche, la producción de “La casa de Alofoke 2″ encendió las alarmas con un anuncio inesperado.

“¡Sorpresa! ‘Caramelo’ será participante de ‘La casa de Alofoke 2′“, adelantaron a través de las redes sociales.

Cabe destacar que el ganador de “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo ya había expresado su intención de participar en el “reality show” producido por Santiago “Alofoke” Matías. Sus compromisos con otros proyectos, sin embargo, pusieron en duda la posibilidad de de ingresar como concursante.

La segunda temporada de “La casa de Alofoke” arrancó este mes de octubre con 20 participantes oficiales. Entre ellos se destacan figuras como Diosa Canales, Luis Polonia y el boricua Michael Flores.

Precisamente, una de las seguidoras de la competencia, a través de las redes sociales, cuestionó: “¿Y ahora qué será de Michael y La Fruta?”. La usuaria hizo referencia a los dos participantes con mayor popularidad de la temporada.

PUBLICIDAD