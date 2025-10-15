Opinión
15 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Amor de lejos es amor de...”: la verdad sobre la ruptura de Manelyk y “Caramelo”

La creadora de contenido mexicana sostuvo que lo intentó pero “no se pudo, ni modo”

15 de octubre de 2025 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los creadores de contenido se conocieron mientras participaban en "La casa de los famosos All-Stars" de Telemundo. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La creadora de contenido Manelyk González y el exrepartidor de correspondencia radicado en Nueva York, Carlos “Caramelo” Cruz, protagonizaron una historia de amor que comenzó mientras ambos participaban en “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo y que formalizaron fuera de la mansión de ”La Jefa". Aunque vivieron grandes experiencias como pareja sentimental, el pasado mes de septiembre la mexicana y el dominicano anunciaron el fin de su relación.

En aquel entonces, la actriz fue parca y decidió no entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. El gran ganador de la temporada “All-Star se expresó igual.

“No estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema... simplemente ya no estamos juntos”, dijo González durante una transmisión en directo en su cuenta de Instagram.

Cruz, asimismo, comentó: “Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito”.

Recientemente, la periodista y animadora Jimena Gállego invitó a González a participar de su podcast “La casa de la fama”. La conversación sirvió para que la exintegrante de “Acapulco Shore” exteriorizara los verdaderos motivos por los que terminó con el Cruz.

“Nosotros al final no terminamos por las redes sociales ni porque tuviéramos mucho ‘hate’”, aclaró. “Sería muy estúpida si yo terminara una relación con alguien que amo y con el que quiero estar por las redes sociales. No tengo 19 años. Y llevo 11 años en esto”, añadió.

Pero, ¿qué sucedió?

“Nosotros obviamente mostramos una relación bonita y fue una relación bonita, obviamente no íbamos a subir los problemas porque nadie lo hace y por eso creo que todo el mundo cuando las parejas públicas se separan es como ‘pero por qué si se llevaban increíble’. Y qué quieres que te suba cuando nos estamos mentando madres en la cocina, pues claramente no”, señaló. 

González aclaró que “no llegamos a ese punto y no queríamos llegar a ese punto”. 

“Alguien nos juntó pero el destino no era porque nuestros mundos son muy diferentes”, subrayó. “Yo estoy acá, él está acá, o sea me refiero a países diferentes, entonces amor de lejos es de pendejos. Yo siempre lo he dicho”, enfatizó.

La “Reina de los Realities” reconoció que puso toda su ilusión en la relación, lo intentó, pero “no se pudo, ni modo”. 

“A mí no me hubiera gustado quedarme con el y si… No, lo intenté, fui, me estrellé, no funcionó y ya”, apuntó.

Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Caramelo, la casa de los famosos
1 / 18 | Caramelo: De repartidor de paquetes a ganador de "La casa de los famosos: All-Stars". Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York. - Instagram

RelacionesLa casa de los famosos
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
miércoles, 15 de octubre de 2025
