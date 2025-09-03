¿Se acabó el amor?: aseguran que Manelyk y “Caramelo” terminaron su relación

Los seguidores de “Caramelyk”, como le llaman a la relación sentimental de la creadora de contenido mexicana Manelyk González y el ganador de “La casa de los famosos All-Stars”, Carlos “Caramelo” Cruz, se mantienen a la expectativa sobre el futuro de la pareja. Al parecer, según algunos medios, el amor entre los influencers se acabó.

El programa “En casa con Telemundo”, conducido por los boricuas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz, comentó que la decisión fue tomada después de que la actriz y el exrepartidor de correspondencia culminaron su participación en la obra “La casa de Maripily All-Stars”.

“Las versiones en Puerto Rico es que se veían y en el aeropuerto no estaban ni juntitos, o sea, calabaza calabaza cada cual para su casa”, expresó el cayeyano.

Gabriel Coronel, quien funge como coanimador del espacio, agregó que llevar un amor de “reality” a la vida real es “complicado”. A esto, le añadieron que los dos tienen agendas muy cargadas, por lo que este factor también pudo haber influido en la ruptura.

González exteriorizó una fuertes declaraciones a través de sus redes sociales. Hasta el momento no se sabe si el discurso iba dirigido al dominicano radicado en Nueva York.

“Puede parecer grosero, pero la realidad es que me vales verg..., entonces cómo le digo a mi cerebro que no me vales verg... si me vales verg... No puedo, o sea, no puedo. No puedo forzar a mi celebro a que preste atención, no puedo. Me aburro rápido de la gente, me aburro rápido de los trabajos, me aburro rápido de lo que pienso”, indicó González.

En poco tiempo los creadores de contenido conforman una de las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento actual.Desde la salida del dominicano de la popular mansión el pasado 2 de junio, no pararon en regalarle a la audiencia momentos significativos para sumar a “Caramelyk”.