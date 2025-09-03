Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Se acabó el amor?: aseguran que Manelyk y “Caramelo” terminaron su relación

Aparentemente, la pareja esperó culminar su participación en la obra “La casa de Maripily All-Stars” para tomar la decisión

3 de septiembre de 2025 - 6:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Caramelyk" es el nombre que los fans le pusieron a la relación de los influencers. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los seguidores de “Caramelyk”, como le llaman a la relación sentimental de la creadora de contenido mexicana Manelyk González y el ganador de “La casa de los famosos All-Stars”, Carlos “Caramelo” Cruz, se mantienen a la expectativa sobre el futuro de la pareja. Al parecer, según algunos medios, el amor entre los influencers se acabó.

RELACIONADAS

El programa “En casa con Telemundo”, conducido por los boricuas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz, comentó que la decisión fue tomada después de que la actriz y el exrepartidor de correspondencia culminaron su participación en la obra “La casa de Maripily All-Stars”.

“Las versiones en Puerto Rico es que se veían y en el aeropuerto no estaban ni juntitos, o sea, calabaza calabaza cada cual para su casa”, expresó el cayeyano.

Gabriel Coronel, quien funge como coanimador del espacio, agregó que llevar un amor de “reality” a la vida real es “complicado”. A esto, le añadieron que los dos tienen agendas muy cargadas, por lo que este factor también pudo haber influido en la ruptura.

González exteriorizó una fuertes declaraciones a través de sus redes sociales. Hasta el momento no se sabe si el discurso iba dirigido al dominicano radicado en Nueva York.

“Puede parecer grosero, pero la realidad es que me vales verg..., entonces cómo le digo a mi cerebro que no me vales verg... si me vales verg... No puedo, o sea, no puedo. No puedo forzar a mi celebro a que preste atención, no puedo. Me aburro rápido de la gente, me aburro rápido de los trabajos, me aburro rápido de lo que pienso”, indicó González.

En poco tiempo los creadores de contenido conforman una de las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento actual.Desde la salida del dominicano de la popular mansión el pasado 2 de junio, no pararon en regalarle a la audiencia momentos significativos para sumar a “Caramelyk”.

Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Caramelo, la casa de los famosos
1 / 18 | Caramelo: De repartidor de paquetes a ganador de "La casa de los famosos: All-Stars". Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York. - Instagram
Tags
RelacionesLa casa de los famosos
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: