Manelyk agradece el cariño de Puerto Rico: “Gracias por hacerme sentir en casa”
Según la reconocida creadora de contenido mexicana, en la isla descubrió “una nueva adicción: los aplausos del teatro”
27 de agosto de 2025 - 7:44 PM
El pasado fin de semana subió a escena “La casa de Maripily All-Star”. La exitosa obra teatral contó con la participación de la mexicana Manelyk González y el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.
González, quien cuenta con una trayectoria destacada en los “reality shows”, debutó como actriz de teatro en la isla. Según sostuvo en sus redes sociales, la experiencia marcó un antes y un después en su carrera.
“Puerto Rico, qué experiencia tan mágica Subirme al escenario y sentir su energía, sus aplausos y su cariño, me llena el alma. El teatro es trabajo, disciplina y entrega, pero también es pasión y conexión… y ustedes me lo hicieron sentir. Gracias por tanto amor, por hacerme sentir en casa aun estando lejos de la mía“, expresó.
La fiera, como la bautizó su pareja sentimental, “Caramelo”, se paseó por las tablas como pez en el agua. De hecho, tal parece que gracias a su participación en la obra escrita por Miguel Morales, encontró una nueva pasión.
“Gracias Puerto Rico por tanto amor. A mi productora por su paciencia y consejos, Norwill Fragoso y Maripily Rivera por confiar en mí. Hoy descubrí una nueva adicción… los aplausos del teatro", agregó en otra publicación.
También en 2025 González se estrenó como actriz de televisión. Recientemente se confirmó su actuación en la serie “El capo”, en su cuarta temporada con el personaje de “Manuela”.
