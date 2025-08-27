Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manelyk agradece el cariño de Puerto Rico: “Gracias por hacerme sentir en casa”

Según la reconocida creadora de contenido mexicana, en la isla descubrió “una nueva adicción: los aplausos del teatro”

27 de agosto de 2025 - 7:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manelyk González formó parte de "La casa de Maripily All-Star". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado fin de semana subió a escena “La casa de Maripily All-Star”. La exitosa obra teatral contó con la participación de la mexicana Manelyk González y el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.

RELACIONADAS

González, quien cuenta con una trayectoria destacada en los “reality shows”, debutó como actriz de teatro en la isla. Según sostuvo en sus redes sociales, la experiencia marcó un antes y un después en su carrera.

“Puerto Rico, qué experiencia tan mágica Subirme al escenario y sentir su energía, sus aplausos y su cariño, me llena el alma. El teatro es trabajo, disciplina y entrega, pero también es pasión y conexión… y ustedes me lo hicieron sentir. Gracias por tanto amor, por hacerme sentir en casa aun estando lejos de la mía“, expresó.

La fiera, como la bautizó su pareja sentimental, “Caramelo”, se paseó por las tablas como pez en el agua. De hecho, tal parece que gracias a su participación en la obra escrita por Miguel Morales, encontró una nueva pasión.

“Gracias Puerto Rico por tanto amor. A mi productora por su paciencia y consejos, Norwill Fragoso y Maripily Rivera por confiar en mí. Hoy descubrí una nueva adicción… los aplausos del teatro", agregó en otra publicación.

También en 2025 González se estrenó como actriz de televisión. Recientemente se confirmó su actuación en la serie “El capo”, en su cuarta temporada con el personaje de “Manuela”.

La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes.Alfredo AdameErubey de Anda
1 / 23 | Estos son los 23 nuevos habitantes en "La casa de los famosos All-Stars". La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes. - Suministrada

Tags
TeatroLa casa de los famososMaripily
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: