10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Fue bonito mientras duró”: Manelyk y “Caramelo” confirman su separación

La pareja de influencers comunicó la noticia a sus seguidores a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales

10 de septiembre de 2025 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Caramelo" y Manelyk participaron en "La casa de Maripily All-Stars". (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La influencer mexicana Manelyk Gonzálezy el ganador de “La casa de los famosos All-Stars”,Carlos “Caramelo” Cruz anunciaron el miércoles su separación, poniendo fin a las especulaciones y confirmando los rumores de ruptura que venían circulando en los pasados días.

A través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, los mediáticos dieron la noticia en conjunto y pidieron a sus seguidores espacio para atravesar la situación. “No estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema... simplemente ya no estamos juntos”, dijo González durante el “live” dedicado a sus fanáticos.

“Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito”, dijo por su parte Cruz.

En el último tiempo, los creadores de contenido conformaron una de las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento. Desde la salida del dominicano del “reality” de la popular mansión el pasado 2 de junio, no pararon en regalarle a la audiencia momentos significativos para sumar a “Caramelyk”.

Hace apenas unas semanas, estuvieron en Puerto Rico, y participaron de “La casa de Maripily All-Star”.

Tras el anuncio de la separación, los comentarios y reacciones no tardaron en llegar, dividiendo las opiniones al respecto. “La mirada de él se nota muy triste y ella como si nada”, “Caramelo se ve triste, pero a la fuerza ni los zapatos entran”, escribieron algunos usuarios.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Entretenimiento
