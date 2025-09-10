“Fue bonito mientras duró”: Manelyk y “Caramelo” confirman su separación

La influencer mexicana Manelyk Gonzálezy el ganador de “La casa de los famosos All-Stars”,Carlos “Caramelo” Cruz anunciaron el miércoles su separación, poniendo fin a las especulaciones y confirmando los rumores de ruptura que venían circulando en los pasados días.

A través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, los mediáticos dieron la noticia en conjunto y pidieron a sus seguidores espacio para atravesar la situación. “No estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema... simplemente ya no estamos juntos”, dijo González durante el “live” dedicado a sus fanáticos.

“Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito”, dijo por su parte Cruz.

En el último tiempo, los creadores de contenido conformaron una de las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento. Desde la salida del dominicano del “reality” de la popular mansión el pasado 2 de junio, no pararon en regalarle a la audiencia momentos significativos para sumar a “Caramelyk”.

Hace apenas unas semanas, estuvieron en Puerto Rico, y participaron de “La casa de Maripily All-Star”.