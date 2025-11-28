“Caramelo” asegura que inspiró a Santiago Matías a crear “La casa de Alofoke”
El influencer dominicano formó parte de la segunda temporada que acabó ayer, día de Acción de Gracias
28 de noviembre de 2025 - 4:56 PM
28 de noviembre de 2025 - 4:56 PM
Carlos “Caramelo” Cruz representa más que un ganador de un “reality show”; es un símbolo de la diáspora dominicana en Estados Unidos y un ejemplo moderno del “sueño americano”. Su transición de inmigrante trabajador a figura pública es un reflejo de las luchas, esperanzas y el espíritu inquebrantable de muchos que buscan una vida mejor y encuentran el éxito a través de caminos inesperados.
El pasado 31 de octubre el empresario dominicano Santiago “Alofoke” Matías, informó que el ganador de “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo sería el participante número 20 de “La casa de Alofoke 2″.
Sin embargo, a solo días de acabar el “reality show” digital, “Caramelo” salió de forma inesperada. Según el creador de contenido, tiene un proyecto muy importante en Hollywood, en busca de expandir su carrera profesional.
Hoy, el dominicano acudió a sus redes sociales lleno de agradecimiento con el productor. Asimismo, reveló un detalle importante sobre cómo surgió “La casa de Alofoke”.
“Quiero agradecer a Santiago Matías, ‘Alofoke’ por esta invitación a este ‘reality’, de darme esa exposición en mi tierra querida, República Dominicana, que me vio crecer, y en un proyecto en el cual yo fui parte de la inspiración para crear ese proyecto. Gracias, Santiago. Gracias a los participantes por la atención y el cariño que me dieron, y a República Dominicana, espero espero seguir representándolos, los quiero mucho”, dijo mediante un video.
De continuar así, el año 2027 podría ser el debut de “Caramelo” en una serie internacional. Esto, sin duda, marcará un antes y un después en su trayectoria.
Con estas oportunidades, asimismo, el dominicano consolida su rápido ascenso, proyectándose más allá de los “reality shows” con un futuro prometedor en la industria del entretenimiento.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: