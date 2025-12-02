“Caramelo” cancela su obra en la isla: “Los amo, y espero poder verlos pronto”

En octubre, cinco meses después de ganar “La casa de los famosos All-Stars”, el creador de contenido Carlos “Caramelo” Cruz anunció que protagonizaría su propia obra de teatro, “Caramelo busca novia”. La pieza se estrenaría en 2026 e incluía una parada en Puerto Rico.

Con venta de boletos desde hace semanas, en Puerto Rico la producción subiría a escena el 7 de febrero. Ayer, lunes, sin embargo, Cruz acudió sus redes sociales con una mala noticia para sus seguidores.

“Quiero hablarle directamente al público de Puerto Rico con mucha sinceridad: la obra ‘Caramelo buscando novia’ ha sido cancelada. Durante las últimas semanas, mi equipo de trabajo y la empresa que estaba desarrollando el proyecto estuvieron en conversaciones, pero no fue posible llegar a un acuerdo final que permitiera continuar bajo las condiciones adecuadas y favorables para todas las partes involucradas. Esta decisión se tomó con responsabilidad, respeto y con el objetivo de evitar cualquier inconveniente futuro”, detalló el influencer a través de un comunicado oficial.

El dominicano agradeció “sinceramente” a todas las personas que ya habían adquirido sus boletos y les ofreció “disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar”.

“Valoro enormemente el apoyo y la confianza que siempre me brindan. También quiero agradecer a la empresa encargada de la obra, que ya ha iniciado el proceso de devoluciones correspondientes. Reconozco el trabajo realizado y la disposición que mostraron durante el desarrollo del proyecto”, señaló.

El exrepartidor de correspondencia apuntó que tanto su equipo de trabajo como él se mantienen abiertos “a retomar esta producción en una nueva fecha”, siempre que puedan “llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y garantice una experiencia de calidad para el público”.

“Gracias por su comprensión y por el apoyo continuo”, finalizó su comunicado.