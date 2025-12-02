Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Caramelo” cancela su obra en la isla: “Los amo, y espero poder verlos pronto”

El creador de contenido prometió “retomar la producción en una nueva fecha”

2 de diciembre de 2025 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La obra estrenaría el 7 de febrero. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En octubre, cinco meses después de ganar “La casa de los famosos All-Stars”, el creador de contenido Carlos “Caramelo” Cruz anunció que protagonizaría su propia obra de teatro, “Caramelo busca novia”. La pieza se estrenaría en 2026 e incluía una parada en Puerto Rico.

RELACIONADAS

Con venta de boletos desde hace semanas, en Puerto Rico la producción subiría a escena el 7 de febrero. Ayer, lunes, sin embargo, Cruz acudió sus redes sociales con una mala noticia para sus seguidores.

“Quiero hablarle directamente al público de Puerto Rico con mucha sinceridad: la obra ‘Caramelo buscando novia’ ha sido cancelada. Durante las últimas semanas, mi equipo de trabajo y la empresa que estaba desarrollando el proyecto estuvieron en conversaciones, pero no fue posible llegar a un acuerdo final que permitiera continuar bajo las condiciones adecuadas y favorables para todas las partes involucradas. Esta decisión se tomó con responsabilidad, respeto y con el objetivo de evitar cualquier inconveniente futuro”, detalló el influencer a través de un comunicado oficial.

El dominicano agradeció “sinceramente” a todas las personas que ya habían adquirido sus boletos y les ofreció “disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar”.

“Valoro enormemente el apoyo y la confianza que siempre me brindan. También quiero agradecer a la empresa encargada de la obra, que ya ha iniciado el proceso de devoluciones correspondientes. Reconozco el trabajo realizado y la disposición que mostraron durante el desarrollo del proyecto”, señaló.

El exrepartidor de correspondencia apuntó que tanto su equipo de trabajo como él se mantienen abiertos “a retomar esta producción en una nueva fecha”, siempre que puedan “llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y garantice una experiencia de calidad para el público”.

“Gracias por su comprensión y por el apoyo continuo”, finalizó su comunicado.

Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris.Alicia Machado, ganadora de "La casa de los famosos 1". Andrés Altafulla, ganador de "La casa de los famosos Colombia 2".
1 / 11 | Estos son los ganadores absolutos de "La casa de los famosos" . Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris. - Facebook
Tags
La casa de los famososObras de teatro
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: