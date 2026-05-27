Karla Guilfú se estrena como animadora invitada de “Día a día”

En el competitivo escenario de Miss Universe 2023 en El Salvador, una delegada capturó la atención por su elegancia y autenticidad: la patillense Karla Inelisse Guilfú Acevedo. Su paso por la pasarela internacional no solo honró el legado de éxito de Puerto Rico en los concursos de belleza, sino que marcó el inicio de una carrera en la animación y las artes escénicas.

Hoy, después de coronarse como la ganadora absoluta de la primera temporada de “¡Claro que baila!" de Wapa Televisión, la graduada de Consejería Psicológica sorprendió a sus seguidores a través de una de sus facetas. La modelo dio el salto a Telemundo Puerto Rico para coanimar el programa “Día a día”.

Guilfú Acevedo se suma a la lista de presentadoras e influencers que han llegado al vespertino para ocupar el espacio que quedó tras la salida de Gil Marie López. Entre ellas, se destacan los nombres de Jacky Fontánez, Sarah Angely, Dimary Castro y Fabiola Aquino.

Gil Marie se une a “Hoy día”

Ayer martes, 26 de marzo, López comenzó su nueva etapa laboral en el programa “Hoy día”, de la cadena Telemundo.

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En el matutino, la boricua comparte roles con la dominicana Lissette Eduardo, conocida como “Chicky Bombom” y los mexicanos Penélope Menchaca y Carlos Calderón.

“Gracias por recibirme con tanto cariño. La pasé divino”, escribió en sus historias de Instagram.