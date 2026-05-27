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Karla Guilfú se estrena como animadora invitada de “Día a día”

Miss Universe Puerto Rico 2023 sorprendió a sus seguidores con el salto a Telemundo Puerto Rico

27 de mayo de 2026 - 2:30 PM

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Karla Guilfú, además, es la ganadora absoluta de la primera temporada de “¡Claro que baila!" de Wapa Televisión. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el competitivo escenario de Miss Universe 2023 en El Salvador, una delegada capturó la atención por su elegancia y autenticidad: la patillense Karla Inelisse Guilfú Acevedo. Su paso por la pasarela internacional no solo honró el legado de éxito de Puerto Rico en los concursos de belleza, sino que marcó el inicio de una carrera en la animación y las artes escénicas.

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Hoy, después de coronarse como la ganadora absoluta de la primera temporada de “¡Claro que baila!" de Wapa Televisión, la graduada de Consejería Psicológica sorprendió a sus seguidores a través de una de sus facetas. La modelo dio el salto a Telemundo Puerto Rico para coanimar el programa “Día a día”.

Guilfú Acevedo se suma a la lista de presentadoras e influencers que han llegado al vespertino para ocupar el espacio que quedó tras la salida de Gil Marie López. Entre ellas, se destacan los nombres de Jacky Fontánez, Sarah Angely, Dimary Castro y Fabiola Aquino.

Gil Marie se une a “Hoy día”

Ayer martes, 26 de marzo, López comenzó su nueva etapa laboral en el programa “Hoy día”, de la cadena Telemundo.

En el matutino, la boricua comparte roles con la dominicana Lissette Eduardo, conocida como “Chicky Bombom” y los mexicanos Penélope Menchaca y Carlos Calderón.

Gracias por recibirme con tanto cariño. La pasé divino”, escribió en sus historias de Instagram.

La Miss Universe Puerto Rico Karla Guilfú Acevedo pisa suelo boricua tras su histórica gesta en el concurso de Miss Universe 2023. La patillense hizo historia como la sexta aspirante boricua en ocupar un lugar en el cuadro de semifinalistas por seis años consecutivos. "Me siento feliz con mi desempeño. Para mí lo más importante era hacerlos sentir orgullosos y creo que ese cometido sí lo logré”, comunicó la reina de belleza.
1 / 9 | Fotos: así fue recibida Karla Guilfú Acevedo tras su llegada a Puerto Rico. La Miss Universe Puerto Rico Karla Guilfú Acevedo pisa suelo boricua tras su histórica gesta en el concurso de Miss Universe 2023. - Josian Bruno
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Karla Inelisse Guilfú AcevedoDía a díaTelemundotelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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