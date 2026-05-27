¿Quiénes ganaron “Planeta Alofoke”?: Recibieron entre $25 mil a $200 mil

El influencer y youtuber Carlos Montesquieu se coronó como el gran ganador de la primera mitad del reality digital “Planeta Alofoke”, tras imponerse en la histórica batalla final del proyecto producido por Santiago Matías.

Montesquieu, representante del Team Saltamonte, obtuvo el primer lugar durante una intensa jornada transmitida en vivo a través de YouTube, donde los seguidores decidieron las posiciones mediante la dinámica de superchat. Como ganador absoluto de esta primera etapa, recibió un premio de $200,000.

El segundo lugar fue ocupado por Nacho Estrella (Team Nacho), quien obtuvo un premio de $100,000, mientras que el tercer puesto correspondió a Gino, representante de Cuba, quien recibió $50,000.

La denominada “batalla final” alcanzó más de 2.6 millones de espectadores conectados en vivo, consolidando nuevamente a Planeta Alofoke como uno de los fenómenos digitales más importantes de República Dominicana y de habla hispana.

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El cuarto lugar recayó en Pamela Infante (Team Infante) con un bono de $25,000.

Con este cierre, Matias finaliza oficialmente el final de una primera mitad del reality, definida por Santiago Matías como “el fin de una era”, dando paso próximamente a una nueva generación de participantes que completarán los 55 días establecidos desde el inicio del proyecto.

Cabe destacar que durante esta primera mitad, Planeta Alofoke también logró un récord Guinness tras mantenerse durante 10 días consecutivos superando el millón de espectadores diarios en transmisiones en vivo, estableciendo además un pico histórico de más de 2.2 millones de dispositivos conectados simultáneamente.

Desde su lanzamiento, el reality transmitido de manera ininterrumpida a través de YouTube ha generado una enorme conversación en redes sociales gracias a su formato de convivencia, estrategias, retos y enfrentamientos entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento.