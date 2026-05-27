Daddy Yankee felicita a su “tiger” Jeremy en su cumpleaños: “Jehová te bendiga, y te guarde”
El hijo menor del artista es el único que decidió seguir los pasos de su padre dentro de la industria musical
27 de mayo de 2026 - 3:30 PM
27 de mayo de 2026 - 3:30 PM
Crecer bajo la sombra de una leyenda viviente no es tarea fácil, pero Jeremy Ayala ha sabido descifrar el código. Más allá de ser el hijo de Daddy Yankee, su evolución en la escena pública y profesional refleja cómo se moldea la identidad propia cuando se lleva el ADN de uno de los máximos exponentes del género urbano.
Después de su interpretación -hace dos semanas- junto a Ed Sheeran en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, DY reapareció en sus redes sociales para felicitar a su hijo.
“Feliz cumpleaños a mi ‘tiger’. Le doy gracias a Dios que estás con salud, con vida y cumpliendo tus sueños. Estoy orgulloso del hombre que eres, y como vas creciendo en todas las áreas de tu vida. ¡Te amo! Números 6:24-26. ‘Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti… y ponga en ti paz’”, lee el mensaje.
Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre del intérprete, aplicó una regla firme con Jeremy en el ámbito profesional: “Lo mejor que puedo hacer para ayudarte, es no ayudarte”, dijo en entrevista con “El gordo y la flaca” de Univision.
El “Big Boss” decidió deliberadamente no abrirle puertas de forma directa ni financiar su carrera para que el menor de sus tres hijos se ganara el respeto en el género urbano por su propio talento y no por portar el apellido Ayala. Hoy, después de haber producido para estrellas internacionales, su relación laboral evolucionó al respeto mutuo de colega a colega.
A finales de 2024, tras la conversión pública de Daddy Yankee al cristianismo, el cantante buscó la restauración de su hogar. El propio artista compartió públicamente su reconciliación con Jeremy tras jugar un partido de baloncesto juntos.
“El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la familia y las amistades rotas”, escribió en sus redes sociales en aquel entonces.
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