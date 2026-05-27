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Daddy Yankee felicita a su “tiger” Jeremy en su cumpleaños: “Jehová te bendiga, y te guarde”

El hijo menor del artista es el único que decidió seguir los pasos de su padre dentro de la industria musical

27 de mayo de 2026 - 3:30 PM

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Jeremy Ayala cumplió 28 años. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Crecer bajo la sombra de una leyenda viviente no es tarea fácil, pero Jeremy Ayala ha sabido descifrar el código. Más allá de ser el hijo de Daddy Yankee, su evolución en la escena pública y profesional refleja cómo se moldea la identidad propia cuando se lleva el ADN de uno de los máximos exponentes del género urbano.

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Después de su interpretación -hace dos semanas- junto a Ed Sheeran en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, DY reapareció en sus redes sociales para felicitar a su hijo.

“Feliz cumpleaños a mi ‘tiger’. Le doy gracias a Dios que estás con salud, con vida y cumpliendo tus sueños. Estoy orgulloso del hombre que eres, y como vas creciendo en todas las áreas de tu vida. ¡Te amo! Números 6:24-26. ‘Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti… y ponga en ti paz’”, lee el mensaje.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre del intérprete, aplicó una regla firme con Jeremy en el ámbito profesional: “Lo mejor que puedo hacer para ayudarte, es no ayudarte”, dijo en entrevista con “El gordo y la flaca” de Univision.

El “Big Boss” decidió deliberadamente no abrirle puertas de forma directa ni financiar su carrera para que el menor de sus tres hijos se ganara el respeto en el género urbano por su propio talento y no por portar el apellido Ayala. Hoy, después de haber producido para estrellas internacionales, su relación laboral evolucionó al respeto mutuo de colega a colega.

A finales de 2024, tras la conversión pública de Daddy Yankee al cristianismo, el cantante buscó la restauración de su hogar. El propio artista compartió públicamente su reconciliación con Jeremy tras jugar un partido de baloncesto juntos.

“El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la familia y las amistades rotas”, escribió en sus redes sociales en aquel entonces.

Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones.La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, denegó este jueves una moción que presentó el equipo legal de Mireddys y Ayeicha González Castellanos para desestimar el interdicto preliminar que radicaron las corporaciones que preside el artista urbano Daddy Yankee.A su llegada al Tribunal federal, en Hato Rey, Daddy Yankee agradeció el apoyo del pueblo y sostuvo que habría querido resolver las controversias con su exesposa de otra forma.
1 / 12 | Cara a cara Daddy Yankee y Mireddys González: así fue su llegada al Tribunal federal. Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones. - Thais Llorca
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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