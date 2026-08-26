Madison Anderson Berríos tendrá en sus manos la elección de Miss USA 2026

Madison Anderson Berríos regresa al mundo de los certámenes de belleza, esta vez desde una nueva perspectiva. La puertorriqueña, quien conquistó el título de primera finalista de Miss Universe 2019, forma parte del panel de jueces de Miss USA 2026.

La boricua tendrá la importante encomienda de elegir a la representante de Estados Unidos en la edición 75 de Miss Universe, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Anderson Berríos ha compartido su experiencia a través de varias publicaciones en sus redes sociales, en las que muestra su paso por la competencia de belleza junto al panel de jueces, integrado por Miss USA 2016, DeShauna Barber; la empresaria Angelica Nwandu; Miss Universe 1992, Michelle McLean; la coreógrafa profesional Mia Michaels; y el productor Steven Grossman.

Cabe destacar que la modelo y empresaria, de 30 años, cuenta con vasta experiencia en el mundo de los certámenes de belleza, pues, además de haber sido Miss Universe Puerto Rico 2019, ha participado en Miss Grand International 2016, Miss Florida USA 2016 y Miss Florida Teen USA 2014, entre otros.

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La noche final se llevará a cabo mañana, 27 de agosto, en el Centro Adrienne Arsht de Artes Escénicas, en Miami, donde Miss USA 2025, Audrey Eckert, coronará a su sucesora.