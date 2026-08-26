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Exintegrantes de “Jay y sus Rayos X” protagonizan emotivo reencuentro

Varias figuras del equipo original del programa de televisión se reunieron

26 de agosto de 2026 - 3:38 PM

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“Jay y sus Rayos X” estuvo al aire entre 2015 y 2021. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una noche de celebración para el periodismo puertorriqueño terminó convirtiéndose también en un viaje a la memoria para seguidores de la televisión local. Varias de las figuras que formaron parte del equipo original de “Jay y sus Rayos X” se reencontraron el pasado sábado durante la 57.ª Gala de Premiación a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club (OPC), celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico.

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La imagen del reencuentro fue compartida por la periodista Tatiana Ortiz, quien coincidió en la actividad con la también periodista Valeria Collazo Cañizares, el analista político Jay Fonseca y Juan Carlos Rodríguez, editor que colaboró estrechamente en numerosas historias e investigaciones del espacio televisivo.

“Anoche se dio un junte muy bonito. ¿Cuántos recuerdan ‘Jay y sus Rayos X’? Fueron tiempos muy bonitos donde aprendí muchísimo de este corillo”, expresó Ortiz a través de una publicación en Instagram con la que evocó la etapa que compartió junto a sus excompañeros.

La fotografía despertó rápidamente la nostalgia entre seguidores del programa, quienes reaccionaron con comentarios como “Los mejores”, “Equipazo” y “Excelentes tiempos aquellos”, recordando a la producción.

El grupo formó parte de la etapa original de “Jay y sus Rayos X”, proyecto que estuvo al aire entre 2015 y 2021 y que reunió a periodistas, analistas y productores en torno a reportajes de investigación, fiscalización gubernamental y análisis de asuntos de interés público.

Con el paso de los años, cada uno de sus integrantes tomó rumbos distintos dentro de la industria de las comunicaciones. Tras su salida de Telemundo en 2021, Fonseca inició una nueva etapa profesional como talento y productor de sus propios espacios en Wapa Televisión. Por su parte, Ortiz continuó desarrollándose en el periodismo televisivo antes de enfocarse en proyectos vinculados a las relaciones públicas y la publicidad. Mientras, Collazo Cañizares permanece ligada al programa investigativo, que desde mediados de 2021 pasó a conocerse simplemente como “Rayos X”.

La coincidencia ocurrió durante la gala anual del OPC, evento que reconoce los mejores trabajos periodísticos del país y que en su edición de 2026 reunió a cientos de profesionales de la comunicación bajo el lema “Sembrando Transparencia”. La ceremonia incluyó la entrega de premios a destacadas figuras del periodismo puertorriqueño y estuvo dedicada a la periodista Maritza Cañizares.

Jay Fonseca inició su carrera televisiva en Telemundo.Su primera participación fue en el programa "Día a día", con el segmento "La furia de Jay".El abogado se ha expresado públicamente sobre su lucha contra la obesidad.
1 / 17 | Jay Fonseca y su fogoso paso por la televisión. Jay Fonseca inició su carrera televisiva en Telemundo. - Archivo
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Jay FonsecaTatiana OrtizValeria CollazoJay y sus rayos xTelemundotelevisiónOverseas Press Club (OPC)
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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