El anuncio de la integración de la periodista Milly Méndez, quien recientemente se despidió del programa “Cuarto poder” con Jay Fonseca, de Wapa Televisión para unirse al elenco de “Día a Día” de Telemundo provocó desde anoche una reacción inmediata entre usuarios de las redes sociales ante el salto que dio la reportera que ahora trabajará con el antiguo patrono del abogado y analista.

Méndez formó parte desde agosto de 2021 del programa investigativo de Fonseca, que se transmite todos los martes a las 10:00 p.m. Previo a ello, el abogado laboró por alrededor de 12 años para las producciones de Tony Mojena y Telemundo antes de llegar a Wapa Televisión.

Tras conocer anoche el anuncio oficial de que la esposa del también periodista Julio Rivera Saniel formará parte del equipo de “Día a Día” como parte de la nueva oferta que tendrá Telemundo para el 2023, Fonseca quiso aclarar su relación con Méndez y el respeto que profesa a la reportera.

Fonseca hizo las declaraciones esta mañana en sus redes sociales, al reconocer la trayectoria de la reportera de televisión y radio.

“Milly es una excelente profesional que desde que salió de ABC 5 para trabajar con nosotros en WAPA se convirtió en más que nuestra investigadora, fue nuestra co-presentadora y estuvo tanto conmigo como sustituyéndome cuando estuve con Covid, o fuera por reuniones. De hecho, casi me hace tener que cancelar mis vacaciones cuando nos dijo que no iba a poder estar por mi en octubre por las circunstancias de salud de la abuelita de su hermosa hija. Para cuando comenzó la situación de salud de su suegra, nos pidió un espacio para poder reorganizar su vida porque su trabajo más importante es el de ser madre; así que nos comunicó su necesidad de balancear su pasión por el periodismo y su vida familiar lo cual sin duda apoyamos y dimos ese espacio. Ahora seguiremos la lucha por la verdad, desde diferentes trincheras. Éxito en todo Milly”, expresó Fonseca.

En la misma publicación hizo referencia a las exigencias que requiere el realizar periodismo investigativo.

“El periodismo investigativo es una labor que requiere mucho tiempo y muchísimo sacrificio. En ocasiones implica reunirse con fuentes fuera de horas laborales o durante fines de semana para protegerles porque las verdaderas estrellas no somos los que damos la cara al aire, son las personas que arriesgan trabajo, familia y hasta la vida al atreverse a denunciar lo que entienden está mal”, añadió.

Méndez, por su parte, agradeció el mensaje a Fonseca.

“Gracias Jay. Mejor no lo pudiste resumir. Gracias a ti y a @yalvarezjaimes por confiar en mi trabajo y apoyarme. He visto tu desarrollo y sé que te has fajado para estar donde estás. Un abrazote y siempre deseándote mucho éxito y salud. Ahhh y nos vemos en Orlando”, escribió la periodista.

La periodista se integra al equipo compuesto por Raymond Arrieta, Dagmar Rivera, Gil Marie López, Víctor Santiago, El JD, Luis Enrique Falú, la chef Noelian Ortiz, Sylvia Hernández, Jacky Fontánez, Red Shadow, Carlitos Ramírez y Georgie Rivera.