“Por siempre y para siempre”: se casa la exreina de belleza Orlanis Rivera

La presentadora, maquillista y exfinalista de Miss Universe Puerto Rico 2024, Orlanis Rivera, vive una de las etapas más emocionantes a nivel personal. Después de varios meses de compartir los preparativos con sus seguidores de las redes sociales, la también virreina del certamen nacional contrajo nupcias el pasado fin de semana con el publicista Pedro Javier.

La noticia fue compartida por la animadora a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que sentía junto a su ahora esposo minutos antes del evento. Según relató desde su añorado Corozal, la mañana se sintió “diferente y especial”.

Durante “la calma antes de dar el sí”, como la modelo denominó el período de preparación para el enlace, Rivera se mostró relajada, sonriente y glamorosa. Para este momento, Rivera lució un diseño de Krys Pantoja.

Más tarde, la pareja reapareció para presumir su unión. “Recordando siempre la importancia del sí.¡Finalmente, somos esposos!”, indicaron.

La noticia ha generado múltiples reacciones entre seguidores y admiradores de la joven, quienes han seguido de cerca tanto su trayectoria profesional como los acontecimientos más importantes de su vida personal.

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Rivera alcanzó notoriedad a nivel nacional tras convertirse en la primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2024 donde presentó al pueblo de Corozal. Desde entonces ha mantenido una destacada presencia en los medios y en las redes sociales, donde comparte aspectos de su carrera como comunicadora, maquillista y creadora de contenido.