Orlanis Rivera revela que ya tiene los anillos para su boda

Los preparativos para la boda de Orlanis Rivera, primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2024, van “viento en popa”.

La exvirreina compartió con sus seguidores una nueva actualización sobre uno de los momentos más importantes de su vida al revelar que ya tiene los anillos que utilizará en su boda con Pedro Javier.

A través de una publicación en Instagram, Rivera anunció que la cuenta regresiva para el esperado enlace matrimonial ya comenzó y que, luego de una intensa búsqueda, finalmente encontraron las sortijas que ambos deseaban.

“Comenzó la cuenta regresiva para nuestra boda y al fin tenemos nuestros anillos”, escribió la joven en sus redes sociales.

Rivera también confesó que dar con las piezas perfectas no fue una tarea sencilla.

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“Fue una misión pero los encontramos exactamente como los queríamos, muy muuuuuy pronto vas a verlos y estoy segura que también te van a encantar”, añadió en la publicación.

La noticia provocó una ola de felicitaciones entre amistades, seguidores y figuras del entretenimiento, quienes celebraron este nuevo paso en la relación.

La futura boda llega varios meses después de que Rivera anunciara su compromiso. A principios de año, la exreina de belleza compartió una publicación junto a Pedro Javier en la que reveló que había recibido una propuesta de matrimonio.

“Nuestro 2026 comenzó con un SÍ”, escribió entonces y acompañó el mensaje con una imagen en la que mostraba el anillo de compromiso.

Por el momento, Rivera no ha revelado la fecha de la ceremonia ni otros detalles relacionados con el evento. Sin embargo, sus recientes publicaciones dejan claro que los preparativos ya están en marcha y que pronto podría compartir más información con sus seguidores.