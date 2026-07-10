Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
10 de julio de 2026
89°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Orlanis Rivera revela que ya tiene los anillos para su boda

La exfinalista de Miss Universe Puerto Rico 2024 compartió que la cuenta regresiva para su enlace matrimonial ya comenzó

10 de julio de 2026 - 6:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Orlanis Rivera junto a su prometido, Pedro Javier. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los preparativos para la boda de Orlanis Rivera, primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2024, van “viento en popa”.

RELACIONADAS

La exvirreina compartió con sus seguidores una nueva actualización sobre uno de los momentos más importantes de su vida al revelar que ya tiene los anillos que utilizará en su boda con Pedro Javier.

A través de una publicación en Instagram, Rivera anunció que la cuenta regresiva para el esperado enlace matrimonial ya comenzó y que, luego de una intensa búsqueda, finalmente encontraron las sortijas que ambos deseaban.

“Comenzó la cuenta regresiva para nuestra boda y al fin tenemos nuestros anillos”, escribió la joven en sus redes sociales.

Rivera también confesó que dar con las piezas perfectas no fue una tarea sencilla.

“Fue una misión pero los encontramos exactamente como los queríamos, muy muuuuuy pronto vas a verlos y estoy segura que también te van a encantar”, añadió en la publicación.

La noticia provocó una ola de felicitaciones entre amistades, seguidores y figuras del entretenimiento, quienes celebraron este nuevo paso en la relación.

La futura boda llega varios meses después de que Rivera anunciara su compromiso. A principios de año, la exreina de belleza compartió una publicación junto a Pedro Javier en la que reveló que había recibido una propuesta de matrimonio.

“Nuestro 2026 comenzó con un SÍ”, escribió entonces y acompañó el mensaje con una imagen en la que mostraba el anillo de compromiso.

Por el momento, Rivera no ha revelado la fecha de la ceremonia ni otros detalles relacionados con el evento. Sin embargo, sus recientes publicaciones dejan claro que los preparativos ya están en marcha y que pronto podría compartir más información con sus seguidores.

A continuación te presentamos las 10 favoritas en orden alfabético y con cuatro "looks" distintos: "shooting" oficial; traje de baño y traje de gala en la preliminar y su primera presentación como candidatas.Miss Arecibo, Raizha Enid Cruz Figueroa. Tiene 31 años. Es enfermera y esteticista. Disfruta hacer deportes, como correr en el malecón de su pueblo. Palabra con la que se define: elegancia.Miss Toa Baja durante la actividad de presentación de candidatas.
1 / 41 | Miss Universe Puerto Rico 2024: las favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona. A continuación te presentamos las 10 favoritas en orden alfabético y con cuatro "looks" distintos: "shooting" oficial; traje de baño y traje de gala en la preliminar y su primera presentación como candidatas. - Suministrada
Tags
Miss Universe Puerto Ricoboda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: