Miley Cyrus despide a Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado, siempre lo he tenido”

La protagonista de “Hanna Montana” afirmó que tiene el corazón roto tras el fallecimiento de Parton, a quien consideraba su madrina artística y llamaba cariñosamente “Tía Dolly” por los años de vínculo afectivo que llegó a reflejarse en la serie de Disney.

“Lo que sé es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis”, dijo Cyrus en una publicación en su cuenta de Instagram.

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“La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí permanecerán: tras bambalinas, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones”, añadió.

En julio de 2010, Parton declaró sentirse orgullosa de Cyrus.

“Soy su hada madrina… Estoy muy orgullosa de ella. No necesita mis consejos, pero a menudo me pide información y orientación, y le cuento lo que sé, aunque creo que la niña se las arregla bien sin mí”, apuntó Parton en ese momento.