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Miley Cyrus despide a Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado, siempre lo he tenido”

La cantante afirmó que tiene el corazón roto tras el fallecimiento de Parton, a quien consideraba su madrina artística

26 de agosto de 2026 - 2:54 PM

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Miley Cyrus y Dolly Parton. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Miley Cyrus despidió al ícono de la música country Dolly Parton, fallecida este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

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La protagonista de “Hanna Montana” afirmó que tiene el corazón roto tras el fallecimiento de Parton, a quien consideraba su madrina artística y llamaba cariñosamente “Tía Dolly” por los años de vínculo afectivo que llegó a reflejarse en la serie de Disney.

“Lo que sé es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis”, dijo Cyrus en una publicación en su cuenta de Instagram.

“La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí permanecerán: tras bambalinas, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones”, añadió.

En julio de 2010, Parton declaró sentirse orgullosa de Cyrus.

“Soy su hada madrina… Estoy muy orgullosa de ella. No necesita mis consejos, pero a menudo me pide información y orientación, y le cuento lo que sé, aunque creo que la niña se las arregla bien sin mí”, apuntó Parton en ese momento.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley
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Miley CyrusDolly Partonfallecimiento
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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