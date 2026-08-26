Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de agosto de 2026
92°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tini Stoessel enfrenta disputa con su padre por manejo de su millonario patrimonio

La cantante tenía fijado un límite de 5,000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito administradas por su familia

26 de agosto de 2026 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante argentina Tini Stoessel enfrenta una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, quien la representó durante 15 años, tras detectar que no tiene participación ni control sobre las empresas que gestionan sus ingresos derivados de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos, con una posible fortuna estimada en 70 millones de dólares. (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante argentina Tini Stoessel enfrenta una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, quien la representó durante 15 años, tras detectar que no tiene participación ni control sobre las empresas que gestionan sus ingresos derivados de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos, con una posible fortuna estimada en 70 millones de dólares.

RELACIONADAS

Los abogados de la cantante informaron al medio Infobae que la propia Stoessel encargó la auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera, que hasta hace tres meses estaban bajo la gestión de su padre.

Según este medio, la artista habría logrado acceder en junio de 2026 a una cuenta bancaria a su nombre, mientras contratos firmados antes de esa fecha continuarían siendo gestionados por sociedades sobre las que la cantante busca recuperar el control.

La cifra de 70 millones de dólares fue difundida por los medios argentinos, pero no ha sido respaldada con documentación.

La periodista Noelia Antonelli, de Telefé y especialista en espectáculos, afirmó que la cantante tenía fijado un límite de 5,000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito administradas por su familia, una restricción que habría generado un conflicto cuando intentó adquirir una cartera de lujo.

Según Antonelli, la auditoría habría arrojado además que solo con la actual gira de su espectáculo FUTTTURA generó 43 millones de dólares, de los cuales Tini habría percibido solo 300 mil dólares.

Este caso se ha convertido en tema central de los medios argentinos, que advierten de un deterioro del vínculo con su padre, pero también con su madre y hermano, todos parte de la empresa familiar.

El periodista de Canal Trece Gustavo Méndez afirmó que la relación entre Tini y su padre sería “nula” y que la cantante no les habría invitado a su boda con el futbolista de la selección argentina Rodrigo De Paul, prevista para diciembre próximo.

Aunque la versión no ha sido confirmada por la artista, quien no ha realizado declaraciones públicas sobre este caso, sus padres no la acompañaron al Mundial ni al reciente viaje a París, donde Tini encargó su vestido de novia.

El caso de la artista argentina vuelve a poner el foco en los conflictos económicos que surgen cuando artistas que alcanzaron la fama durante su adolescencia delegan la administración de sus negocios en familiares, como ocurrió con Britney Spears.

La artista estadounidense quedó bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, en 2008, y no recuperó el control sobre su vida hasta 2021, tras muchos años de litigios.

Tags
FamilianegociosCantantes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: