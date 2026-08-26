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Intérpretes estrellas de Michael Jackson se unirán a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico

Dos estrellas de Broadway y West End formarán parte del espectáculo “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson”

26 de agosto de 2026 - 12:00 PM

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Jamaal Fields-Green interpretará a Michael Jackson en el espectáculo “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson”.
Jamaal Fields-Green interpretará a Michael Jackson en el espectáculo “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson”. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El legado musical de Michael Jackson cobrará una nueva dimensión en Puerto Rico cuando dos artistas con experiencia directa en las grandes producciones teatrales dedicadas al “Rey del Pop” lleguen a la isla para encabezar “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson”, un espectáculo que combinará la fuerza interpretativa del teatro musical con la majestuosidad de una orquesta filarmónica.

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Jamaal Fields-Green y Aramie Payton, reconocidos por sus interpretaciones de Michael Jackson en “MJ the Musical”, serán los talentos principales de esta producción que se presentará el sábado, 3 de octubre a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La selección de ambos artistas coloca el espectáculo en un nivel internacional, al reunir sobre un mismo escenario a intérpretes que conocen de primera mano la exigencia artística de representar a una de las figuras más influyentes de la historia de la música.

“Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson” contará con la participación del actor Aramie Payton.
“Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson” contará con la participación del actor Aramie Payton. (Suministrada)

Fields-Green llega a Puerto Rico con un impresionante recorrido interpretando al “Rey del Pop”. El artista ha tenido la particular distinción de interpretar a Michael Jackson en las tres principales producciones de “MJ the Musical: Broadway”, la gira nacional de Estados Unidos y el West End de Londres, convirtiéndose en el único intérprete en haber asumido el papel en esos tres escenarios.

Su trayectoria también incluye la producción de “Hamilton: An American Musical” en Chicago, donde interpretó a John Laurens y Philip Hamilton, además de trabajos en televisión y cine. Su experiencia como actor, cantante, director y escritor completa el perfil de un artista cuya versatilidad trasciende el escenario.

Jamaal Fields-Green interpretó a Michael Jackson en las tres principales producciones de "MJ the Musical: Broadway", la gira nacional de Estados Unidos y el West End de Londres.
Jamaal Fields-Green interpretó a Michael Jackson en las tres principales producciones de "MJ the Musical: Broadway", la gira nacional de Estados Unidos y el West End de Londres. (Suministrada)

Por su parte, Aramie Payton formó parte del elenco original de Broadway de “MJ the Musical”, donde fue el primer standby de MJ y Michael, y posteriormente llevó su interpretación del ícono a Londres como alterno de MJ en la producción del West End.

Payton también ha formado parte de producciones de Broadway como “The Outsiders” y cuenta con experiencia en giras internacionales de “Dreamgirls”, “Flashdance” y “Cruel Intentions”, además de trabajos en televisión y cine.

“Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson” presentará una experiencia musical de gran formato, la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano tendrá 50 músicos en escena, bajo la dirección del maestro José Manuel Febus, para recrear algunos de los temas que definieron generaciones.

El repertorio incluirá clásicos como “Billie Jean”, “Beat It”, “The Way You Make Me Feel”, “Thriller” y “Man in the Mirror”, entre otros éxitos que forman parte de la histórica trayectoria de Michael Jackson.

Aramie Payton formó parte del elenco original de Broadway de "MJ the Musical", y, más adelante, llevó su interpretación del cantante en el West End de Londres.
Aramie Payton formó parte del elenco original de Broadway de "MJ the Musical", y, más adelante, llevó su interpretación del cantante en el West End de Londres. (Suministrada)

La combinación de los arreglos filarmónicos, una poderosa banda y dos intérpretes con experiencia en las principales producciones teatrales de “MJ the Musical” busca convertir el espectáculo en mucho más que un concierto tributo: una celebración escénica del legado, la música y el impacto cultural del artista.

La producción de “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson” está a cargo de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano.

Los boletos para la función del 3 de octubre de 2026 están disponibles a través de TicketCenter, Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tags
Michael JacksonOrquesta Filarmónica de Puerto RicoMúsica clásica
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