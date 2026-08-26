Arranca la venta de boletos del concierto de Toño Rosario en Puerto Rico

El Coca-Cola Music Hall se prepara para transformarse en una galaxia de merengue con la llegada del veterano cantante Toño Rosario, “El Cuco”.

El miércoles, 25 de noviembre de 2026, en plena víspera de Acción de Gracias, El Cuco se apoderará del escenario musical puertorriqueño con sus éxitos para dar inicio a la navidad en la isla.

“Para mí es un honor reencontrarme con todos mis seguidores en el Coca-Cola Music Hall. El público puede prepararse para cantar y bailar conmigo esos merengues que han marcado generaciones. Será una noche inolvidable”, expresó el artista internacional en declaraciones escritas mediante un comunicado de prensa.

La venta de boletos inició, hoy, a través de Ticketera. El merenguero promete convertir el recinto en una verdadera fiesta, marcada por el particular estilo y sus grandes éxitos.

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Para esta ocasión especial, el exponente interpretará canciones que han hecho que distintas generaciones bailen como“La última copa”, “Quiero volver a empezar”, “Machúcala”, “Estúpida”, “Dale Vieja Dale”, “Kulikitaka” y “El Tornillito”, que grabó junto al puertorriqueño Wilkins.

Toño Rosario es sinónimo de merengue, alegría y espectáculo. El Coca-Cola Music Hall se transformará en una verdadera galaxia de merengue para que el público viva una experiencia desde el momento en que entre al recinto.

Con una trayectoria que abarca varias décadas, Toño Rosario se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del merengue dominicano. Sus primeros años junto a Los Hermanos Rosario fueron fundamentales en una historia musical que llevó el apellido Rosario a importantes escenarios internacionales.

Posteriormente, “El Cuco” emprendió su carrera como solista, desarrollando una identidad artística inconfundible, caracterizada por su particular voz, personalidad, imagen y explosiva presencia sobre el escenario.

Puerto Rico ocupa un lugar especial dentro de su historia artística. Fue precisamente en la Isla donde comenzó una nueva etapa de su carrera al presentarse como solista en el Coliseo Roberto Clemente en 1990, fortaleciendo desde entonces una relación con el público puertorriqueño que se ha mantenido a través de los años.

Su repertorio ha trascendido generaciones y sus presentaciones se han caracterizado por convertirse en auténticas fiestas. Para este esperado regreso a Puerto Rico, el público podrá disfrutar de una selección de los temas que han marcado su trayectoria y que continúan formando parte de las pistas de baile y celebraciones en Puerto Rico, República Dominicana y otros mercados internacionales.