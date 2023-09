Tres décadas han transcurrido desde que el cantante dominicano Toño Rosario tomó la decisión de separarse de la agrupación de merengue Los Hermanos Rosario para lanzarse como solista, con su propia orquesta.

Sin embargo, en la actualidad ese vínculo sanguíneo y musical sigue intacto, como cuando eran unos adolescentes. Basta con que Luis, Rafa, Toño y Tony se sienten juntos para bromear entre sí, darse muestras de afecto, desviárseles la atención para tocar algún instrumento que tengan cerca, ser jocosos y demostrar esa picardía que siempre ha caracterizado a los Rosario.

Siendo esta una de las agrupaciones de merengue más emblemáticas de República Dominicana, fundada en 1976, la entrevista con El Nuevo Día sirvió para recordar momentos inolvidables que vivieron al final de la década de 1980 y los comienzos de 1990, cuando se ganaron el cariño y respaldo del público boricua.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico nos ha dado mucho cariño desde el primer día que llegamos. El aprecio que le han cogido a nuestro hermano Toño, lo adoptaron desde pequeño, lo adoptaron desde el 89, que fue la primera vez que llegamos a Puerto Rico”, enfatizó Tony.

Las anécdotas afloraron entre los cantantes denominados “Los Dueños del Swing”, cuando se daban los bailables en suelo puertorriqueño, desde Villa Real, Hacienda Country Club y el Palladium, así como otros salones que proliferaron para esa época dedicados a los géneros tropicales.

“¿Se acuerdan de lo que pasó en Villa Real? Nosotros y La Patrulla 15 nos íbamos a presentar allí y las personas que ya no cabían, rompieron las puertas para entrar. Fue un revolú, llegó hasta la Policía”, mencionó Rafa a sus hermanos. “Si vuelven y abren Villa Real, vuelven y las rompen”, añadió Toño entre risas.

Mientras, recordaron los tiempos de “rompecintura” en las fiestas patronales en las plazas públicas de los pueblos y los bailables de graduación, con su energía singular en tarima.

“Nos pasábamos como dos o tres meses viviendo aquí por toda las fiestas patronales y los bailes de graduaciones que íbamos. Hasta el Día de los Padres lo celebrábamos por acá”, señaló Luis.

Sobre el cariño y respeto que les ha demostrado el público boricua, Toño dice con orgullo que Puerto Rico es su casa, pues siente que es de aquí.

“Nos sentimos de verdad, contentísimos de juntarnos aquí, el lugar donde nos separamos y ahora volvemos a juntarnos aquí. Es algo muy grande para nosotros. Aquí estamos unidos, siempre contentísimos de hacerle ver a la gente que nos queremos y que, al final, la familia es la familia. Mira a ver dónde vinimos a hacer un junte después de tantos años, aquí donde nos separamos”, dijo la voz del popular tema “Dale Vieja Dale”.

PUBLICIDAD

Un reencuentro con mucho sabor

De ese junte entre el grupo y el solista, emerge una dinámica sin igual, que será desplazada al escenario en su próximo concierto “Reencuentro Los Hermanos Rosario, Toño Rosario y sus Amigos”, a celebrarse el próximo domingo, 3 de septiembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Este junte tiene un significado muy fraterno. Es un espectáculo que vamos a hacer, pero más que todo se da esta confraternidad que nos une y nos hace más hermanos cada día, pues nos sentimos contentos de celebrarlo aquí en Puerto Rico”, señaló Rafa, el líder de los Hermanos Rosarios, quienes presentaron este espectáculo al público de Nueva York y Nueva Jersey.

No obstante, han diseñado un concierto único para la isla, producido por José “Pompi” Vallejo, de Mr. & Mrs. Entertainment, que reunirá a grandes amigos y compañeros de la clase artística. “Verdaderamente, estamos supercontentos con lo que ha pasado, más lo que estamos esperando que va a pasar aquí, porque tenemos una gran invitada, a nuestra querida Olga Tañón”, mencionó Rafa.

Por otro lado, el vocalista conocido cariñosamente como “El Cuco”, resaltó la gran amistad que le une a “La Mujer de Fuego”. “Olga ha sido siempre amiga mía desde que yo estoy aquí. Siempre hemos sido buenos amigos, al igual con mis hermanos, y es muy querida en nuestro país. La queremos mucho a Olga. Yo la quiero mucho porque yo siempre andaba con ella para donde quiera”, manifestó.

A la intérprete de “Basta Ya”, quien el sábado presentará su concierto en solitario en el mismo recinto, expresaron que se le unirán otros amigos en tarima. Uno de ellos pudiera ser Oscarito Serrano, quien hace dos meses hizo su primera colaboración junto a Toño con el tema “Playa”.

PUBLICIDAD

Aunque prefirieron dejar como sorpresa quiénes serán el resto de los colegas que harán aparición en tarima, Tony aseguró que el público podrá esperar mucho merengue, bomba y swing, sin dejar de lado la proyección de imágenes de su trayectoria, bailarines y demás elementos. Los hermanos también exhortaron a sacar las tenis más usadas que tengan, para que el público vaya listo para bailar.

“Tendremos éxitos desde el inicio de ayer y hoy, de principios de nuestra carrera, que fueron grandes éxitos aquí y en muchas partes de América, así como los éxitos que hemos cosechado después de ahí. Es un repertorio muy interesante. La gente va a disfrutar como disfrutó aquella noche en Premios Juventud, que fue un empuje maravilloso para este espectáculo”, dijo Rafa acerca del evento de premiación celebrado el pasado 20 de julio, en el que tuvieron una destacada presentación con la que hicieron despegar al público de sus asientos y llenarlos de energía.

No revelaron detalles precisos del espectáculo, pero aseguraron que serán más de dos horas de duración. Después de Puerto Rico, tendrán gira por todo Estados Unidos, así como Centroamérica y Suramérica.

“Como ritual antes del concierto, primero tenemos que darle gracias a Dios. Es el primer ritual que hacemos nosotros, a quien le doy gracias por tantos años, por tenernos juntos aquí, en esta isla tan maravillosa que nos quiere tanto y nos ha apoyado tanto”, compartió Toño, a la vez que su hermano Rafa añade que “también invitamos a todos los dominicanos, que son bastantes, para que vayan”. Toño no se queda callado, y de inmediato refuta que “a ellos no hay que invitarlos, ellos tienen que ir obliga’o. Los dominicanos, ellos no nos van a dejar solos”.

PUBLICIDAD

En un reencuentro entre Los Hermanos Rosario, Tony, Luis, Rafa y Toño. (Nahira Montcourt)

Luis, Rafa, Toño y Tony coinciden en los beneficios que les resulta que surjan agrupaciones de merengue con nuevas generaciones porque desean tener competencia, pues la competencia les permite seguir avanzando y reinventándose.

“¿Ustedes ahora mismo tienen competencia?”, se les preguntó. “Bueno, a nivel de merengue es difícil, pero la hay, y si no la hay es peor. Tiene que haber algo que uno siempre quiera superar y que quiera ser mejor. Es así en la música y en cualquier carrera de la vida, no puedes ser el único, de que ya llegué”, dice Rafa. A lo que Toño reforzó: “No, nunca tú llegas”.

Ahora bien, añaden que hay muchos elementos que convergen para lograr el sitial que han logrado dentro del género tropical y mantenerse. “Se debe a la buena música, el buen merengue, a estar pendiente a todo lo que está pasando en el momento, ser puntual en nuestros shows y darle a la gente lo que quiere y pidan, además de hacer un show con mucha tecnología y portarse bien, como los hermanos Rosario”, concluyeron.