La gira de Los Hermanos Rosario tendrá su parada en San Juan, el domingo 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Los boletos para “Reencuentro Los Hermanos Rosario, Toño Rosario y sus Amigos”, que arrancó esta semana en Nueva York, están disponibles en ticketera.com. Hace más de 30 años, los conocidos pilares del merengue se separaron como grupo y desarrollaron carreras independientes, pero ahora regresan para esta serie de conciertos.

Para el evento en Puerto Rico, se diseñó un concierto único dentro de la gira, que reúne a grandes amigos y compañeros de la clase artística, entre ellos Olga Tañón.

El concierto de Nueva York, todo vendido, contó con más de 30 temas, cantados en un orden cronológico. Tanto, Toño Rosario, como sus hermanos, pusieron a todo el público presente de pie durante las más de dos horas de concierto.

“Por más de 25 años, he tenido la oportunidad de producir y estar atado a grandes estrellas de la música tropical, especialmente en el merengue, por esto, he presenciado cientos de conciertos, pero lo que pude ver este fin de semana en la ciudad de Nueva York, no tiene precedentes. La fusión de ambas orquestas en el mismo escenario junto a un gran equipo de baile e imágenes de la trayectoria de ellos en sus inicios, convierte este espectáculo como único. Le puedo asegurar a Puerto Rico, que quienes tengan la oportunidad de presenciar este gran evento en la isla, serán testigos de un momento trascendental en la historia de este género y que les costará mantenerse sentados”, comentó José “Pompi” Vallejo productor de Mr. & Mrs. Entertainment.