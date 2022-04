Va a ser una fiesta en grande.

El merenguero dominicano Toño Rosario manifestó su ilusión de volver a Puerto Rico para presentarse en uno de los principales escenarios y tener un intercambio de energía y cariño con el público que lo ha seguido en una trayectoria de más de tres décadas. El espectáculo “El regreso” será el próximo 7 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

“Feliz y contentísimo de regresar a mi segunda patria porque los amo a todos. Dondequiera que voy siempre lo menciono porque Puerto Rico me abrió las puertas, me aceptaron, me quisieron y me quieren todavía. Me siento bien orgulloso y bien contento de todos ustedes”, manifestó con la jovialidad que lo caracteriza en entrevista telefónica desde su tierra natal. “Va a ser un espectáculo en grande”, aseveró sobre el concierto que servirá para presentar temas recientes como “El tornillito”, que grabó en colaboración con Wilkins, y para repasar éxitos que incluirán “La última copa”, “Quiero volver a empezar”, “Machúcala” y “Estúpida”, entre tantos otros. “Va a ser una fiesta, una parranda con el ‘Cuquito Galáctico’”, dijo el artista, apodado “El Cuco”.

Entre sus temas nuevos se incluye uno de corte espiritual al que tituló “Aleluya”. “Yo le canto al amor, le canto a la vida, a todo, por eso a la gente le gustan mis canciones. El tema “Aleluya” es un tema cristiano, es un salmo que me gusta mucho, 46:1, por eso decidí cantarlo”.

Su dinamismo es uno de los aspectos que suele sobresalir de su personalidad. “La vida me mantiene alegre. Me mantiene contento la gente, que dondequiera que me ve se pone contenta y me piden fotos dondequiera y se me tiran encima. Yo me siento tengo que estar siempre alegre”, manifestó con entusiasmo el padre de Antonio, producto de su relación con su exesposa Ivette Cintrón.

“Andamos juntos siempre”, dijo sobre su hijo. “Estuvo conmigo en Puerto Rico y siempre estamos en comunicación todo el tiempo. Ahora está estudiando arquitectura en Miami. Se lleva muy bien con mi esposa, Yari (Yaritza Rivera)”.

A su vez, el cantante manifestó ser un abuelo consentidor de la pequeña Amelia, hija de Antonio y su esposa, Coralis Chico.

“Es una maravilla. Tiene un año y cuando estoy con ella se duerme con mis temas. ‘Kulikitaka’ y ‘Dale vieja dale’ son los temas de ella”.

Además de la ilusión por su próximo espectáculo en Puerto Rico, el exponente de música tropical adelantó que trabaja en otros proyectos.

“Estamos haciendo un tema nuevo. Vienen sorpresas. Estoy grabando a dúo con artistas, haciendo muchos temas con reguetoneros, bachateros, con todos”.

Boletos disponibles a través de Ticketera.com.