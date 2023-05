Aunque a uno le dicen “El Loco” y al otro “El Cuco”, si algo tienen en común los cantantes Oscarito Serrano y Toño Rosario es que, además de ser hijos del Caribe, llevan el merengue a otro nivel con sus temas pegajosos, en los que también se reflejan su sentido del humor.

Pero, ¿y qué sucede cuando ambos artistas se juntan? Pues se torna en una explosión musical, como lo hicieron en lo que hasta el momento es su primera colaboración juntos, con el tema “Playa”, que esperan que sea el tema caliente de este verano, para que niños, jóvenes, adultos y viejos lo bailen.

Invitado por Oscarito, hasta la isla del Encanto llegó esta semana el merenguero dominicano para grabar el video musical de este sencillo, que el exintegrante de Grupomanía había lanzado el año pasado, pero que lo quiso refrescar y darle una mayor exposición de la mano de Rosario, aunque en un principio lo vio como algo lejano, complejo de que se realizara.

“Todos en la compañía decían que ese tema había que hacerlo con Toño. Ellos siempre pensaron eso, pero yo lo veía bien lejos, primero porque soy bien jíbaro, yo respeto mucho a Toño, no me atreví a decirle nada de eso. Y vino Gogo Guadalupe se fue a escondidas mías y se lo envió allá a la compañía, a Toño y lo demás es historia”, expresó el vocalista, para quien esta oportunidad resultó ser un sueño cumplido.

No obstante, cuando el intérprete de “Kulikitaka” recibió la petición de colaborar en el tema, de inmediato accedió, al tratarse no solo de que era un tema muy divertido, sino por la relación de amistad que le une al hijo del sector Las Curías del barrio Cupey.

“Pero, imagínate, este es un tema especial para el verano y la playa, para la gozadera, y me encantó bastante. Además de que Oscar es mi gran amigo. Yo jamás le podría decir que no a un hermano y de verdad que me sentí orgulloso por elegirme a mí para ese tema, porque es un tema muy bueno, muy bailable y muy rico”, expresó el cantante a El Nuevo Día, quien perteneció a la famosa agrupación de los Hermanos Rosario.

Ambos se sienten afortunados de que cada uno de sus países cuenten con las mejores playas del Caribe, y con unas temperaturas tan agradables, que se pueden disfrutar de ellas todo el año, por lo que esperan que este sencillo sea uno de celebración no solamente para el verano. Siendo este lugar de disfrute predilecto para muchos jóvenes, aceptan que es una manera de también acercar este género tropical a las nuevas generaciones, para que lo bailen y lo gocen.

Además de la aparición de muchos jóvenes en el video musical, este fue producido por la hija de Oscarito, Coral Serrano, y contó con la dirección de Wilo Omar Pérez, a quienes resaltan como ese talento joven que está al día con las nuevas tecnologías y tendencias, que los representa en esta producción visual.

“Como artistas, siempre vamos a la vanguardia de la música. En el caso de Toño Rosario, que lo sigo y él siempre va a la vanguardia, va adelante, va un pie al frente de lo que esté pasando. No podía ser para menos, había que buscar todos esos atributos para poder lograr con un artista como Toño Rosario, una pieza como esta”, expresó Oscarito acerca del video que estará lanzando la primera semana de junio. En una clara admiración mutua y cariño que les une, Rosario rápido le responde entre risas: “Pero también tú eres un grande, no me digas a mí así, oíste”.

Los artistas señalaron que los colores, la dinámica y el ambiente, que se creó durante la filmación en el hotel Hyatt Regency de Río Grande, fueron favorables a pesar de haber estado bajo el sol caliente durante más de 12 horas de grabación.

“A todos los bailadores, aparte de invitarlos a que visiten República Dominicana y Puerto Rico, que vengan de turismo a nuestros países, el propósito de este vide es enseñarles la belleza de nuestro país, la cultura, lo que nosotros somos, lo que representamos a nivel musical en el mundo. Quiero que esa raíz se note, se sienta clara, y que se perciba la alegría que nos distingue”, dijo el intérprete de “Marilú” y “Lola Sola”, quien está por cumplir 8 años como solista.

El pueblo de Río Grande recibió a Toño Rosario y Oscarito Serrano para la filmación del cideo musical de "Playa". (Suministrada)

Sienten el calor latino

Colaborar en el tema “Playa” abrió la puerta para que este dúo se vuelva a juntar para hacer diversas presentaciones en diferentes escenarios en Puerto Rico en donde puedan cantar juntos y hacer sus shows por separados. Las fechas más adelante las estarán informando.

Mientras, Rosario se encuentra actualmente presentándose en diversas ciudades de Estados Unidos, para luego continuar por República Dominicana y seguir por Europa.

“La gente me quiere mucho, me apoya, y yo me siento muy agradecido. Cuando yo voy y veo toda esta gente, centroamericanos, suramericanos, todos los latinos, que residen ahí en los Estados Unidos uno se siente feliz al llevarles alegría a través de nuestra música, para que se sientan bien y felices y el apoyo que nos dan. De verdad que nos sentimos contentísimos. Mis dominicanos o los boricuas, no me dejan nunca a donde voy, porque donde tú te mueves en los Estados Unidos, siempre hay un boricua”, dijo la voz de “Dale Vieja Dale”.

Mientras que Oscarito agradece a Dios que las cosas le están saliendo muy bien. Luego de ir a presentarse en Panamá, por donde estará por siete días aproximadamente, vuelve a Puerto Rico, y le espera una gira por Estados Unidos.

“A mí me reciben con mucho cariño y es gratificante salir de Puerto Rico con la ilusión de llevar música y alegría a las personas, pero a la misma vez ver que ellos te quieren, recíprocan ese cariño de una manera muy bonita. Entonces, se convierte en una energía bien positiva que se puede intercambiar en actividad por actividad. Ya cuando uno llega acá, a la casa, uno se sienta, respira y le da gracias a Dios porque pudimos dar por gracia algo muy bonito”, destacó Oscarito, quien lleva más de 30 años en la música.