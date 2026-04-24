“Él no quería ser blanco”: Sobrino de Michael Jackson habla sobre el tema más polémico de su tío
Jaafar Jackson, quien lo interpreta en la película dijo que este era el mayor malentendido en torno a su tío
24 de abril de 2026 - 10:18 AM
24 de abril de 2026 - 10:18 AM
Jaafar Jackson, sobrino del fallecido Rey del Pop, salió en defensa de su tío frente a uno de los rumores más persistentes sobre su apariencia: la creencia de que Michael Jackson quiso cambiar el color de su piel de forma voluntaria.
Michael Jackson tenía un diagnóstico de vitiligo, un trastorno cutáneo que provoca la pérdida de melanina en la piel, por lo que el cantante utilizaba maquillaje y cremas despigmentantes.
Durante la premiere de la biopic “Michael” en Los Ángeles, Jaafar -quien interpreta a su tío- abordó el tema en una entrevista. Al ser consultado sobre el mayor malentendido en torno a su tío, respondió: “Yo diría que él quería ser blanco. Ese es un gran malentendido, y que este filme te da esa comprensión de lo que eso fue. Que el vitiligo jugó un papel en su vida. Él estaba luchando con eso desde muy joven”.
Jaafar aseguró que la película será clave para entender qué es el vitiligo y cómo afectó a Michael Jackson, una condición que lo llevó a utilizar maquillaje de tonos claros y cremas dermatológicas despigmentantes para unificar el color de su piel.
El vitiligo es un trastorno cutáneo que provoca la pérdida de melanina en la piel, creando manchas blancas (acrómicas) debido a la destrucción de los melanocitos, las células que producen el color.
A pesar de estas explicaciones, su transformación física fue ampliamente cuestionada durante años. Sin embargo, el propio artista negó en varias ocasiones haberse blanqueado la piel de manera intencional. Una de las declaraciones más recordadas sobre el tema ocurrió en 1993, durante una entrevista televisiva con Oprah, donde explicó que su piel comenzó a cambiar poco después del lanzamiento de “Thriller” en 1982 y que la condición progresó durante la década siguiente.
Tras su fallecimiento, el informe de autopsia confirmó la presencia de manchas claras y oscuras en su piel, y el vitiligo figuraba como diagnóstico en su historial médico. También se encontró entre sus medicamentos un tratamiento dermatológico utilizado para tratar esta afección.
Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson-miembro de los Jackson 5 y hermano de Michael Jackson- y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza. Nacido el 25 de julio de 1996, Jaafar es cantante, compositor y actor, reconocido por interpretar a su tío, “El Rey del Pop”, en la película biográfica.
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