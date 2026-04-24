Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Él no quería ser blanco”: Sobrino de Michael Jackson habla sobre el tema más polémico de su tío

Jaafar Jackson, quien lo interpreta en la película dijo que este era el mayor malentendido en torno a su tío

24 de abril de 2026 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaafar Jackson. (Jordan Strauss)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jaafar Jackson, sobrino del fallecido Rey del Pop, salió en defensa de su tío frente a uno de los rumores más persistentes sobre su apariencia: la creencia de que Michael Jackson quiso cambiar el color de su piel de forma voluntaria.

RELACIONADAS

Michael Jackson tenía un diagnóstico de vitiligo, un trastorno cutáneo que provoca la pérdida de melanina en la piel, por lo que el cantante utilizaba maquillaje y cremas despigmentantes.

Durante la premiere de la biopic “Michael” en Los Ángeles, Jaafar -quien interpreta a su tío- abordó el tema en una entrevista. Al ser consultado sobre el mayor malentendido en torno a su tío, respondió: “Yo diría que él quería ser blanco. Ese es un gran malentendido, y que este filme te da esa comprensión de lo que eso fue. Que el vitiligo jugó un papel en su vida. Él estaba luchando con eso desde muy joven”.

La familia de Michael Jackson se reunió en Los Ángeles para la esperada premier de Michael, la película que retrata la vida y ascenso del icónico artista. En la foto, Genevieve Jackson Huguely, TJ Jackson, Jermajesty Jackson, Frances Jackson, Randall Jackson Jr, Tarianno "Taj" Jackson, La Toya Jackson, Jaafar Jackson, Molly Schirmang, Jermaine Jackson, Maddie Simpson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jaimy Jackson, Austin Brown, Marlon Jackson, Asa Soltan y Autumn Jackson. El evento se realizó en el Dolby Theatre, en una noche cargada de emoción y recuerdos. La historia también destaca el entorno familiar del artista, incluyendo la influencia de su padre, Joseph Jackson, y su desarrollo junto a sus hermanos en los Jackson Five. En la foto, Jermaine Jackson. Kendrick Sampson, Adam Fogelson, Chairman, Lionsgate Motion Picture Group, Deon Cole, Colman Domingo, Juliano Valdi, Antoine Fuqua, Mike Myers, Jaafar Jackson, Larenz Tate, Laura Harrier, Nia Long, KeiLyn Durrel Jones, Graham King, Miles Teller y Jon Feltheimer.
1 / 12 | Junte familiar: así fue la premier del biopic "Michael". La familia de Michael Jackson se reunió en Los Ángeles para la esperada premier de Michael, la película que retrata la vida y ascenso del icónico artista. En la foto, Genevieve Jackson Huguely, TJ Jackson, Jermajesty Jackson, Frances Jackson, Randall Jackson Jr, Tarianno "Taj" Jackson, La Toya Jackson, Jaafar Jackson, Molly Schirmang, Jermaine Jackson, Maddie Simpson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jaimy Jackson, Austin Brown, Marlon Jackson, Asa Soltan y Autumn Jackson. - Jordan Strauss

Jaafar aseguró que la película será clave para entender qué es el vitiligo y cómo afectó a Michael Jackson, una condición que lo llevó a utilizar maquillaje de tonos claros y cremas dermatológicas despigmentantes para unificar el color de su piel.

El vitiligo es un trastorno cutáneo que provoca la pérdida de melanina en la piel, creando manchas blancas (acrómicas) debido a la destrucción de los melanocitos, las células que producen el color.

A pesar de estas explicaciones, su transformación física fue ampliamente cuestionada durante años. Sin embargo, el propio artista negó en varias ocasiones haberse blanqueado la piel de manera intencional. Una de las declaraciones más recordadas sobre el tema ocurrió en 1993, durante una entrevista televisiva con Oprah, donde explicó que su piel comenzó a cambiar poco después del lanzamiento de “Thriller” en 1982 y que la condición progresó durante la década siguiente.

Tras su fallecimiento, el informe de autopsia confirmó la presencia de manchas claras y oscuras en su piel, y el vitiligo figuraba como diagnóstico en su historial médico. También se encontró entre sus medicamentos un tratamiento dermatológico utilizado para tratar esta afección.

De quién es hijo Jaafar Jackson

Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson-miembro de los Jackson 5 y hermano de Michael Jackson- y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza. Nacido el 25 de julio de 1996, Jaafar es cantante, compositor y actor, reconocido por interpretar a su tío, “El Rey del Pop”, en la película biográfica.

Tags
Michael Jackson
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: