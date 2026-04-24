“Él no quería ser blanco”: Sobrino de Michael Jackson habla sobre el tema más polémico de su tío

Jaafar Jackson, sobrino del fallecido Rey del Pop, salió en defensa de su tío frente a uno de los rumores más persistentes sobre su apariencia: la creencia de que Michael Jackson quiso cambiar el color de su piel de forma voluntaria.

Michael Jackson tenía un diagnóstico de vitiligo, un trastorno cutáneo que provoca la pérdida de melanina en la piel, por lo que el cantante utilizaba maquillaje y cremas despigmentantes.

Durante la premiere de la biopic “Michael” en Los Ángeles, Jaafar -quien interpreta a su tío- abordó el tema en una entrevista. Al ser consultado sobre el mayor malentendido en torno a su tío, respondió: “Yo diría que él quería ser blanco. Ese es un gran malentendido, y que este filme te da esa comprensión de lo que eso fue. Que el vitiligo jugó un papel en su vida. Él estaba luchando con eso desde muy joven”.

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1 / 12 | Junte familiar: así fue la premier del biopic "Michael". La familia de Michael Jackson se reunió en Los Ángeles para la esperada premier de Michael, la película que retrata la vida y ascenso del icónico artista. En la foto, Genevieve Jackson Huguely, TJ Jackson, Jermajesty Jackson, Frances Jackson, Randall Jackson Jr, Tarianno "Taj" Jackson, La Toya Jackson, Jaafar Jackson, Molly Schirmang, Jermaine Jackson, Maddie Simpson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jaimy Jackson, Austin Brown, Marlon Jackson, Asa Soltan y Autumn Jackson. - Jordan Strauss 1 / 12 Junte familiar: así fue la premier del biopic "Michael" La familia de Michael Jackson se reunió en Los Ángeles para la esperada premier de Michael, la película que retrata la vida y ascenso del icónico artista. En la foto, Genevieve Jackson Huguely, TJ Jackson, Jermajesty Jackson, Frances Jackson, Randall Jackson Jr, Tarianno "Taj" Jackson, La Toya Jackson, Jaafar Jackson, Molly Schirmang, Jermaine Jackson, Maddie Simpson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jaimy Jackson, Austin Brown, Marlon Jackson, Asa Soltan y Autumn Jackson. Jordan Strauss Compartir

Jaafar aseguró que la película será clave para entender qué es el vitiligo y cómo afectó a Michael Jackson, una condición que lo llevó a utilizar maquillaje de tonos claros y cremas dermatológicas despigmentantes para unificar el color de su piel.

El vitiligo es un trastorno cutáneo que provoca la pérdida de melanina en la piel, creando manchas blancas (acrómicas) debido a la destrucción de los melanocitos, las células que producen el color.

A pesar de estas explicaciones, su transformación física fue ampliamente cuestionada durante años. Sin embargo, el propio artista negó en varias ocasiones haberse blanqueado la piel de manera intencional. Una de las declaraciones más recordadas sobre el tema ocurrió en 1993, durante una entrevista televisiva con Oprah, donde explicó que su piel comenzó a cambiar poco después del lanzamiento de “Thriller” en 1982 y que la condición progresó durante la década siguiente.

Tras su fallecimiento, el informe de autopsia confirmó la presencia de manchas claras y oscuras en su piel, y el vitiligo figuraba como diagnóstico en su historial médico. También se encontró entre sus medicamentos un tratamiento dermatológico utilizado para tratar esta afección.

De quién es hijo Jaafar Jackson