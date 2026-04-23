Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:Mucho talento, poca profundidad: “Michael” no hace justicia al Rey del Pop

La esperada película sobre Michael Jackson destaca por sus actuaciones, pero falla al explorar las complejidades del artista

23 de abril de 2026 - 12:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaafar Jackson en una escena de “Michael.” (Glen Wilson / Lionsgate) (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

La anticipada "Michael" asume una postura convencional, predecible y limitada de la vida de Michael Jackson. La anticipada producción de Lionsgate y Universal Pictures inicia la dramatización de la vida del Rey del Pop desde que tenía 9 años, justo cuando su padre Joseph Jackson ya había concretado planes para explotar su talento musical junto a sus hermanos. El filme comprime el ascenso de los Jackson 5 y se concentra en el abuso, el aislamiento y las tribulaciones que el personaje titular sufrió por culpa de su padre mientras sus dos álbumes como solista lo transformaron en uno de los artistas más legendarios de todos los tiempos.

RELACIONADAS
Tags
Michael Jackson
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: