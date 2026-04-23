Mucho talento, poca profundidad: “Michael” no hace justicia al Rey del Pop
La esperada película sobre Michael Jackson destaca por sus actuaciones, pero falla al explorar las complejidades del artista
23 de abril de 2026 - 12:14 PM
23 de abril de 2026 - 12:14 PM
La anticipada "Michael" asume una postura convencional, predecible y limitada de la vida de Michael Jackson. La anticipada producción de Lionsgate y Universal Pictures inicia la dramatización de la vida del Rey del Pop desde que tenía 9 años, justo cuando su padre Joseph Jackson ya había concretado planes para explotar su talento musical junto a sus hermanos. El filme comprime el ascenso de los Jackson 5 y se concentra en el abuso, el aislamiento y las tribulaciones que el personaje titular sufrió por culpa de su padre mientras sus dos álbumes como solista lo transformaron en uno de los artistas más legendarios de todos los tiempos.
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