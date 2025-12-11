Jay Fonseca sobre el futuro de sus programas en Wapa TV: “Les voy a decir la verdad”

“Tengo noticias”. Con esas palabras, en comentarista y presentador Jay Fonseca adelantó que estaría haciendo expresiones respecto al futuro del programa “Cuarto Poder”, transmitido a través de Wapa TV, canal en el que ha laborado por los pasados cuatro años.

Fonseca no ofreció detalles específicos, pero tampoco desmintió la cancelación de la producción transmitida todos los martes en el bloque de las 10:00 p.m.

Las expresiones las hizo en su programa “Los datos son los datos”, e hizo hincapié en que permanecerá trabajando en la estación.

“Tengo que decirles que tengo noticias pronto, pero ahora no es el momento. Tengo noticias con ustedes y pronto las estaré compartiendo. No les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Para todos los que han preguntado por las redes sociales por el rumor que está corriendo, tengo noticias para ustedes pronto”, dijo Fonseca.

Los rumores de la cancelación del programa comenzaron a circular luego de una publicación de “La Comay” en las redes sociales, en la que aseguró que “el programa de Jay Fonseca que transmite Wapa TV” había llegado a su fin, aunque, no incluyó ninguna fuente oficial o extraoficial como el origen de esta información.

A peticiones de información de parte de este medio, Yennifer Álvarez, productora y socia de Fonseca, dijo no tener conocimiento. Del mismo modo, ningún portavoz del canal estuvo disponible para cometarios oficiales.

Cabe destacar que el viernes pasado el reportero Normando Valentín anunció el fin de su propio programa, “Ahí está la verdad”, también luego de varios años al aire.