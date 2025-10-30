Opinión
30 de octubre de 2025
89°nubes rotas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Universe Puerto Rico se queda en Wapa Televisión

Con este anuncio, se abrió la convocatoria para Miss Universe Puerto Rico 2026

30 de octubre de 2025 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Desde que Wapa Televisión asumió la franquicia en 2018, Puerto Rico ha mantenido un desempeño excepcional. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Wapa Televisión, casa de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, anunció hoy la firma de un nuevo contrato multianual que garantiza la continuidad de la alianza con Miss Universe Organization (MUO). El acuerdo incluye la extensión de los derechos de transmisión en Puerto Rico del certamen internacional de Miss Universe y la renovación de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico.

RELACIONADAS

La firma del contrato se llevó a cabo en Ciudad de México con la participación de Alan Sokol, CEO de Hemisphere Media Group, compañía matriz de Wapa Televisión; Jorge Hidalgo, CEO y presidente de WAPA Media y Jimmy Arteaga Grustein, CCO de Hemisphere Media Group y presidente de Programación, Promociones Y Producción de Wapa Televisión. De Miss Universe Organization, estuvieron presentes Raúl Rocha, presidente y copropietario; Mario Búcaro, CEO Worldwide y Ronald Day, CEO Américas.

Las siete reinas que han representado al país bajo el liderato de Wapa han clasificado entre las finalistas del certamen Miss Universe. Este año, Zashely Alicea será la encargada de continuar con ese legado en la competencia mundial que se celebrará en Tailandia.

“Para Wapa Televisión, esta alianza representa mucho más que un contrato: es un compromiso continuo con el talento, la cultura y el empoderamiento de la mujer puertorriqueña. Desde 2018, hemos demostrado que Puerto Rico está entre las potencias del certamen Miss Universe, y seguiremos llevando esa excelencia a nuevas generaciones, reforzando que somos la casa de la belleza”, expresó Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media.

Por su parte, Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, quien se encuentra en Tailandia junto a Alicea, destacó la importancia del respaldo de MUO y la proyección internacional que esta renovación representa para la isla.

“Este paso reafirma nuestra misión de seguir desarrollando mujeres íntegras, con propósito y voz que potencien sus sueños y metas. Para mí ha sido fundamental recibir la confianza del maravilloso equipo de Miss Universe que han reconocido el gran trabajo que hacemos en Puerto Rico. Nos llena de orgullo que, con este anuncio, podamos afirmar que seremos grandes anfitriones para el certamen que celebraremos en la isla en el 2026 y que, junto a la Organización y el equipo de franquicia, continuaremos mostrando al mundo el talento y la fuerza de nuestras reinas”, dijo.

Este anuncio abre la convocatoria para Miss Universe Puerto Rico 2026. A partir de hoy, las mujeres de 18 años o más interesadas en vivir esta experiencia única pueden acceder a www.muniversepr.com/registro para inscribirse. Próximamente se anunciarán las fechas de las audiciones.

El canal transmitirá la competencia preliminar de Miss Universe 2025 el miércoles, 19 de noviembre, mientras que la noche final será el jueves, 20 de noviembre, ambos eventos, en vivo desde Tailandia.

En el 2026, Puerto Rico y la reina puertorriqueña serán los anfitriones de la edición 75 de Miss Universe, que se celebrará desde el Coliseo José Miguel Agrelot.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.La competencia internacional de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre desde Tailandia.
1 / 16 | Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea . Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. - Suministrada/Jean Nieves
Tags
Miss Universe Puerto RicoMiss UniverseZashely Alicea RiveraYizette CifredoWapa TV
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
