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Joseph Fonseca rompe récord de asistencia en Honduras

El puertorriqueño reunió a más de 100,000 personas durante su primera participación en la Noche Veneciana Internacional

26 de agosto de 2026 - 4:00 PM

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Joseph Fonseca Fonseca fue el artista internacional de la Noche Veneciana, uno de los eventos principales de la tradicional celebración hondureña. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño Joseph Fonseca celebró una exitosa presentación la noche del sábado, 22 de agosto durante la Feria Agostina 2026, marcando su primera participación en esta tradicional celebración de Puerto Cortés, Honduras.

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El artista se presentó ante más de 100,000 personas, estableciendo un récord de asistencia durante la Noche Veneciana Internacional, celebrada en la Playa Municipal El Porvenir.

Fonseca fue el artista internacional de la noche, uno de los eventos principales de la tradicional celebración hondureña. Desde su llegada al escenario, el público respondió con entusiasmo a un recorrido musical que reunió algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

Canciones como “Que levante la mano”, “Noches de fantasía” y “Escúchame”, entre otros de sus éxitos, fueron coreadas por el público durante una presentación en la que el merengue puertorriqueño se convirtió en protagonista.

“Vivir una noche como esta fuera de Puerto Rico es algo que me llena de emoción y agradecimiento. Ver a más de 100,000 personas cantando canciones que han sido parte de mi carrera confirma una vez más que la música no tiene fronteras. Honduras me regaló una noche que voy a guardar siempre en mi corazón”, expresó Fonseca.

El alcalde municipal, Omar Giancarlo Rodríguez, hizo entrega simbólica a Fonseca de las llaves de la ciudad de Puerto Cortés, como muestra de bienvenida y reconocimiento al artista puertorriqueño.
El alcalde municipal, Omar Giancarlo Rodríguez, hizo entrega simbólica a Fonseca de las llaves de la ciudad de Puerto Cortés, como muestra de bienvenida y reconocimiento al artista puertorriqueño. (Suministrada)

La visita del artista a Puerto Cortés estuvo acompañada, además, de un importante reconocimiento. Previo a su presentación, el alcalde municipal, Omar Giancarlo Rodríguez, hizo entrega simbólica a Fonseca de las llaves de la ciudad de Puerto Cortés, como muestra de bienvenida y reconocimiento al artista puertorriqueño.

Fonseca agradeció la distinción y el recibimiento que recibió desde su llegada a Honduras.

La presentación en Puerto Cortés se suma a una trayectoria de más de tres décadas durante la cual Fonseca ha llevado su música a públicos dentro y fuera de Puerto Rico, consolidando temas que continúan formando parte del repertorio tropical y que siguen conectando con nuevas generaciones.

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Joseph FonsecaHondurasMúsicamerengue
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