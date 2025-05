Joseph Fonseca se despide de su madre con un emotivo mensaje

A través de un comunicado de prensa, Joseph compartió unas palabras sobre el inmenso vacío que deja su madre en su vida:“Hoy me toca enfrentar uno de los dolores más grandes que puede sentir un ser humano: despedir a mi madre. Ella fue mi primera fan, mi ejemplo de fortaleza, humildad y fe. Su amor me formó, su voz me animó, y su abrazo me sostuvo en los momentos más difíciles. No existen palabras suficientes para describir cuánto la vamos a extrañar.”