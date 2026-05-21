Nicky Jam regresa a Levittown: “¡Estoy en casa!”

Mucho antes de llenar estadios en Europa y ser una leyenda global del reguetón, Nick Rivera Caminero era solo un niño de Boston que trataba de descifrar el ritmo de un nuevo hogar. Las avenidas infinitas y las secciones numeradas de Levittown, Toa Baja, se convirtieron en el escenario de su infancia.

Fue en esas calles suburbanas donde el acento estadounidense comenzó a mezclarse con la jerga urbana caribeña, y donde un joven apodado “Nicky” encontró en la música su verdadero escape.

Esta tarde, como parte de las iniciativas sociales vinculadas a sus dos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot denominados “El regreso a casa”, Nicky Jam hizo una parada en la comunidad donde creció para compartir junto a decenas de jóvenes durante una tarde de clínicas recreativas y actividades comunitarias en la 7ma Sección.

“Primero, saludos a todos, gracias por recibirme, por ese calor humano, por ese cariño, gracias al alcalde por sus palabras y gracias a Carlos Arroyo por estar aquí también, conmigo, que es mi amigo de muchos años”, dijo el intérprete de “Hasta el amanecer”.

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El también compositor enfatizó que el título de la serie de conciertos que tendrán lugar este fin de semana -“El regreso a casa”- es literal. En estas residencias, añadió, realizó sus primeras presentaciones musicales que para ese entonces eran conocidas como “parties de marquesina”.

“Fue aquí donde hice mis primeros conciertos, mi primer concierto, literal, fue en el Centro Comunal de la 7ma, fue el primer concierto que hice cuando tenía apenas como doce años. Siempre me pasaba por todas esas partes de la 7ma, la 5ta, la 4ta, y conozco todo de Levittown, como tú dices, caminé todo Levittown”, recordó.

Convertido en un astro de la música urbana, el artista no se olvida de las primeras oportunidades que le brindó su gente en fiestas de quince años y otros eventos sociales. Ese sentido profundo de gratitud lo condujo a querer ser parte de las mejoras proyectadas para esta instalación deportiva, así como distintos proyectos de reconstrucción y renovación de canchas e instalaciones recreativas que actualmente desarrolla el municipio.

“Así que, claro, a la hora de volver para atrás yo dije quiero aportarle a Levittown que me dio tanto, quiero aportarle a las canchas. Yo vi a los chamaquitos en la cancha de la 7ma Sección y me dio mucha nostalgia, y vi cómo estaba después del huracán María. Vi a un muchacho tratando de jugar y no podía porque era de noche, no había luz, los postes estaban virados y ya tenemos, gracias a Dios, los fondos, porque ya aprobaron los fondos para reconstruir”, mencionó.

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Nicky estuvo acompañado por el exjugador de la NBA y Senior Advisor de Grupo VRDG, Carlos Arroyo, junto a quien compartió con niños y residentes de la comunidad. “El deporte y la música tienen el poder de inspirar y transformar vidas. Compartir hoy con estos jóvenes junto a Nicky y ver este espacio renovado para la comunidad es algo súper positivo. Estas iniciativas son las que realmente dejan huella”, exteriorizó el exdeportista.

Por su parte Julio Cabral, CEO de VRDG Entertainment destacó: “Queríamos crear un impacto real en la comunidad y devolverle algo a los lugares y personas que formaron parte de la historia de Nicky. Ver hoy a los niños disfrutando esta cancha junto a él representa exactamente el tipo de legado que buscamos construir”.

En su visita, Nicky recorrió junto al alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, las mejoras proyectadas para esta instalación deportiva. Asimismo, enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas.

“Esto es muy importante porque si esta cancha no está, pues muchas veces, los chamaquitos pueden escoger otra cancha que nosotros no queremos. Queremos que que los chamaquitos tomen la cancha correcta, que es la cancha del deporte, la cancha de la educación, la cancha de buscar su trabajo digno y no estar en la calle, y te lo dice alguien que pasó por eso. Muchas veces, por no haber los recursos suficientes y no enfocarnos en lo que hay que enfocarse, la juventud se desvía. Entonces, acá vamos poniendo otro granita de arena. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y espero verlos en el futuro en el proyecto que vamos a hacer aquí con la alcaldía, con el gobierno y con la gente de Levittown”, concluyó.