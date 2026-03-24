Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nicky Jam confirma su concierto en el Choliseo: “Les prometo una noche histórica”

La venta de boletos para el espectáculo inicia el viernes 27 de marzo de 2026

24 de marzo de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicky Jam regresa a su patria en concierto. (Suministrada / Jasper Suyk)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En las pasadas horas del lunes se publicaron varias vallas publicitarias en la isla con el mensaje de “Dímelo Choli 23 de mayo” como anticipo al anuncio oficial del concierto del exponente urbano Nicky Jam en Puerto Rico.

RELACIONADAS

Hoy, martes, se confirmó que el artista puertorriqueño se presentará el 23 de mayo de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El artista regresa a su patria luego de recorrer las plazas más importantes en toda América Latina, Europa y Estados Unidos, para darles a sus fanáticos el tan esperado “Choli de Nicky.

Luego de consolidar una carrera global incluyendo películas en Hollywood y negocios internacionales, Nicky Jam vuelve a la isla para presentar su espectáculo “El regreso a casa”, una noche que promete convertirse en uno de los eventos más significativos del género en Puerto Rico en la última década.

Hace más de diez años que Nicky Jam no se presenta como estrella principal en el Choliseo. El artista ha estado como invitado de un sin números de conciertos de otros colegas del género urbano, como lo fue en el 2025 cuando asistió a una de las funciones de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Nicky Jam es uno de los reguetoneros más queridos en su patria y ha sido galardonado con múltiples Premios Billboard de la Música Latina, ganador del Latin Grammy y reconocido internacionalmente por su impacto en la música latina.

El artista deseaba desde hace un tiempo presentar su concierto en isla en busca de marcar un hito en su trayectoria.

Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo. Aquí se formó mi sonido, mi identidad: esta isla me hizo y le agradezco. Volver al Coliseo después de 10 años, frente a mi gente, es algo que siempre soñé. Les prometo una noche histórica”, señaló el artista urbano en declaraciones escritas.

Nicky Jam, criado en Puerto Rico, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros del reguetón junto a Daddy Yankee y una figura clave en la expansión global del género. Su carrera, marcada por el éxito temprano, desafíos personales y uno de los regresos más impactantes de la música latina, ha dejado una huella imborrable en la industria.

Con una trayectoria que incluye éxitos globales como “Travesuras”, “El Perdón”, “Hasta el amanecer” y “X”, ha acumulado miles de millones de reproducciones y una audiencia masiva a nivel mundial.

Sus colaboraciones con artistas como Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin y Steve Aoki lo han llevado a posicionarse como una de las figuras más relevantes del movimiento.

El Coliseo de Puerto Rico, símbolo de la cultura y escenario de los momentos más importantes de la música en la isla, será el punto de encuentro para este reencuentro histórico entre el artista y su público, en una noche que tendrá un concepto sobre el origen, la evolución y el legado del reguetón y varios invitados especiales.

Los boletos estarán disponibles este viernes, 27 de marzo a las 10:00 a.m. a través de ticketera.com y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.

Se anticipa una alta demanda para este evento, considerado uno de los regresos más esperados en la música latina. La organización y producción del evento están a cargo de la empresa VRDG Entertainment.

Tags
Nicky JamColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: