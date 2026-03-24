Nicky Jam confirma su concierto en el Choliseo: “Les prometo una noche histórica”

En las pasadas horas del lunes se publicaron varias vallas publicitarias en la isla con el mensaje de “Dímelo Choli 23 de mayo” como anticipo al anuncio oficial del concierto del exponente urbano Nicky Jam en Puerto Rico.

Hoy, martes, se confirmó que el artista puertorriqueño se presentará el 23 de mayo de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El artista regresa a su patria luego de recorrer las plazas más importantes en toda América Latina, Europa y Estados Unidos, para darles a sus fanáticos el tan esperado “Choli de Nicky.

Luego de consolidar una carrera global incluyendo películas en Hollywood y negocios internacionales, Nicky Jam vuelve a la isla para presentar su espectáculo “El regreso a casa”, una noche que promete convertirse en uno de los eventos más significativos del género en Puerto Rico en la última década.

PUBLICIDAD

Hace más de diez años que Nicky Jam no se presenta como estrella principal en el Choliseo. El artista ha estado como invitado de un sin números de conciertos de otros colegas del género urbano, como lo fue en el 2025 cuando asistió a una de las funciones de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Nicky Jam es uno de los reguetoneros más queridos en su patria y ha sido galardonado con múltiples Premios Billboard de la Música Latina, ganador del Latin Grammy y reconocido internacionalmente por su impacto en la música latina.

El artista deseaba desde hace un tiempo presentar su concierto en isla en busca de marcar un hito en su trayectoria.

“Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo. Aquí se formó mi sonido, mi identidad: esta isla me hizo y le agradezco. Volver al Coliseo después de 10 años, frente a mi gente, es algo que siempre soñé. Les prometo una noche histórica”, señaló el artista urbano en declaraciones escritas.

Nicky Jam, criado en Puerto Rico, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros del reguetón junto a Daddy Yankee y una figura clave en la expansión global del género. Su carrera, marcada por el éxito temprano, desafíos personales y uno de los regresos más impactantes de la música latina, ha dejado una huella imborrable en la industria.

Con una trayectoria que incluye éxitos globales como “Travesuras”, “El Perdón”, “Hasta el amanecer” y “X”, ha acumulado miles de millones de reproducciones y una audiencia masiva a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Sus colaboraciones con artistas como Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin y Steve Aoki lo han llevado a posicionarse como una de las figuras más relevantes del movimiento.

El Coliseo de Puerto Rico, símbolo de la cultura y escenario de los momentos más importantes de la música en la isla, será el punto de encuentro para este reencuentro histórico entre el artista y su público, en una noche que tendrá un concepto sobre el origen, la evolución y el legado del reguetón y varios invitados especiales.

Los boletos estarán disponibles este viernes, 27 de marzo a las 10:00 a.m. a través de ticketera.com y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.