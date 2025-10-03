Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicky Jam recibe un doctorado honoris causa en Colombia

El artista fue reconocido por su aportes a la industria creativa

3 de octubre de 2025 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante la ceremonia, expresó un emotivo discurso en el que destacó el valor de la educación. (Instagram/Nicky Jam)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Nicky Jam recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de la Costa (CUC) de Barranquilla, Colombia, por sus aportes a la industria creativa en una ceremonia donde estuvo acompañado por su esposa, la modelo colombiana Juana Valentina Varón.

RELACIONADAS

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”, expresó el artista.

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Insomnio” es vinculado al sector educativo.

Se recuerda que en 2023 el cantante de música urbana patrocinó una beca académica para un joven estudiante a través de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La Beca Prodigio Nicky Jam fue otorgada al joven pianista dominicano Leomar Cordero.

Puerto Rico tuvo presencia en la ceremonia de clausura del Mundial con la aparición de Nicky Jam.El cantante de 'reggaetón' interpretó 'X' y a continuación, junto a Will Smith e Era Istrefi, la canción oficial del Mundial, 'Live It Up'.Ronaldinho ejerció de percursionista y tocó el atabaque en pleno furor de la grada y de ambas aficiones.
1 / 10 | Nicky Jam enciende la ceremonia de clausura del Mundial. Puerto Rico tuvo presencia en la ceremonia de clausura del Mundial con la aparición de Nicky Jam. - The Associated Press
Tags
Nicky JamColombia
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: