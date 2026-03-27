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Nicky Jam abre segunda función en el Coliseo de Puerto Rico

La venta de su primera presentación se fue “Sold out” en menos de una hora

27 de marzo de 2026 - 1:06 PM

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Los boletos para la segunda función el 24 de mayo, ya están disponibles para la venta. (Suministrada / Jasper Suyk)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

En menos de una hora el cantante Nicky Jam logró un “Sold out” de su anticipado concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el próximo sábado 23 de mayo.

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Más de 20,000 personas estuvieron en línea desde las 10:00 a.m., cuando inció la venta en línea para asegurar su espacio del espectáculo “El regreso a casa”.

Ante la respuesta masiva del público, los organizadores anunciaron la apertura de una segunda función en el Coliseo para quienes no lograron adquirir boletos.

Esta nueva fecha será el domingo 24 de mayo a las 8:00pm, coincidiendo con el fin de semana largo del Memorial Day, una de las temporadas de mayor movimiento turístico y de entretenimiento en la isla.

Nicky Jam comenzó a destacarse en la escena del reguetón desde la década de 1990. Nicky Jam es parte de los talentos que comenzaron en el undergound. Nicky Jam ha popularizado la frase "Dímelo papi".
1 / 22 | Nicky Jam: desde Los Cangris hasta "Dímelo papi". Nicky Jam comenzó a destacarse en la escena del reguetón desde la década de 1990. - Archivo

“La respuesta del público ha sido extraordinaria y tanto Nicky como nosotros estamos agradecidos. Este sold out es gracias a los fanáticos en Puerto Rico, y nos entusiasma poder abriruna segunda función para que más personas puedan gozarse del regreso de Nicky Jam a la Isla”, expresaron en comunicado de prensa los organizadores del evento, VRDG Entertainment.

Las entradas para esta nueva función ya están disponibles a través de ticketera.com y se anticipa que se agoten rápidamente, por lo que se exhorta al público a adquirirlas con anticipación.

El artista regresa a su patria luego de recorrer las plazas más importantes en toda América Latina, Europa y Estados Unidos, para darles a sus fanáticos el tan esperado “Choli de Nicky.

Hace más de diez años que Nicky Jam no se presenta como estrella principal en el Choliseo. El artista ha estado como invitado de un sin números de conciertos de otros colegas del género urbano, como lo fue en el 2025 cuando asistió a una de las funciones de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Nicky Jam es uno de los reguetoneros más queridos en su patria y ha sido galardonado con múltiples Premios Billboard de la Música Latina, ganador del Latin Grammy y reconocido internacionalmente por su impacto en la música latina.

El artista deseaba desde hace un tiempo presentar su concierto en isla en busca de marcar un hito en su trayectoria.

“Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo. Aquí se formó mi sonido, mi identidad: esta isla me hizo y le agradezco. Volver al Coliseo después de 10 años, frente a mi gente, es algo que siempre soñé. Les prometo una noche histórica”, señaló el artista urbano en declaraciones escritas.

Para más información, boletos y detalles adicionales, pueden acceder a las redes sociales @vrdgentertainment, @ticketera y del Coliseo de Puerto Rico.

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Nicky JamConcierto
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