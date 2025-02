Joseph Fonseca sobre las deportaciones de dominicanos en Puerto Rico: “Nos duele”

Aunque su carrera como solista inició hace 25 años, no fue hasta cuatro años después que Joseph Fonseca logró que República Dominicana lo reconociera como merenguero, confesó el artista puertorriqueño durante un encuentro con la prensa de ese país.

El cantante tropical, quien el próximo 14 de febrero tendrá su concierto aniversario en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua , bajo la producción de René Brea, recordó la primera vez que visitó el país en la década de los 2000: “La periodista me preguntó que quién yo era porque no sabía nada de mí y yo le canté ‘Escúchame’“.

“No podía llamarme merenguero si República Dominicana no me reconocía como merenguer o y tardamos fácilmente cuatro años en lograrlo", admitió.

Deportaciones de dominicanos

“Para nosotros es muy triste ver esa situación que no podemos controlar porque no está en nuestro control, y nos duele, nos duele, no tienen ni idea, tú hablas con todo el mundo y el ‘ay bendito’ de nosotros se siente en ese momento, se siente serio”, afirmó Fonseca durante el encuentro, la noche del miércoles en el hotel Jaragua.