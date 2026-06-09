Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puertorriqueña busca un lugar en Miss USA 2026

Neysha Mendoza, además, representó al pueblo de Cayey en Miss Universe Puerto Rico 2023

9 de junio de 2026 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Neysha Mendoza inició su carrera en la actuación en Estados Unidos. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La actriz, periodista y presentadora puertorriqueña Neysha Mendoza fue seleccionada para participar en el “Open Casting” de Miss Universe USA 2026, un proceso que abre la oportunidad a candidatas de todo Estados Unidos para competir por un lugar en el certamen nacional.

RELACIONADAS

Mendoza inició su carrera en la actuación en Estados Unidos y participó en producciones en el estado de Georgia. Posteriormente, completó una maestría en actuación en The Theatre School de DePaul University en Chicago y participó en un programa de periodismo de verano en New York University.

Su trayectoria continuó entre Estados Unidos y Puerto Rico, donde representó al pueblo de Cayey en Miss Universe Puerto Rico 2023. Con esto, consolidó su presencia en el mundo de los certámenes y el servicio comunitario.

“Mi participación en Miss Universe Puerto Rico 2023 fue una experiencia transformadora que marcó mi crecimiento personal y profesional. Desde entonces, he continuado desarrollando mi carrera entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que me ha permitido seguir expandiendo mis oportunidades en el campo artístico y de las comunicaciones. Hoy me ilusiona la posibilidad de competir en Miss USA porque representa también la historia de muchos puertorriqueños que han salido de la isla para perseguir sus sueños. Si llego al escenario, llevaré conmigo la resiliencia y determinación que nos caracteriza, demostrando que los sueños no tienen fronteras”, expresó Mendoza.

El “Open Casting” de Miss Universe USA 2026 incluye un proceso de votación pública en tres rondas, donde el apoyo del público influye en el avance de las candidatas. Las participantes pueden recibir votos diarios gratuitos y apoyo adicional a través de la plataforma oficial.

Para apoyar a Mendoza, el público puede acceder a su perfil de votación en: https://opencasting.missusa.com/vote/neyshamendoza.

Las candidatas que avanzan a la siguiente fase deben someter videos cortos en los que se presentan y demuestran sus habilidades en modelaje y presencia escénica. Posteriormente, un panel independiente de jueces selecciona a las ganadoras del “Open Casting”, quienes reciben un título estatal oficial y pasan a la clase de candidatas que competirán en Miss USA.

Miss Toa Baja, Kiara Rivera Escudero.Miss Culebra, Nathalie Santa Cruz Bacardi.San Juan, Puerto Rico (24 de agosto del 2023)- Miss Universe Puerto Rico 2023 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. En la foto,15 finalistas en traje de baño. Foto por Nahira Montcourt/ GFR Media
1 / 15 | Conoce las 15 semifinalistas de la edición 2023 de Miss Universe Puerto Rico. Miss Toa Baja, Kiara Rivera Escudero. - Nahira Montcourt
Tags
Miss Universe Puerto RicoMiss USA
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: