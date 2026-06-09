Puertorriqueña busca un lugar en Miss USA 2026

La actriz, periodista y presentadora puertorriqueña Neysha Mendoza fue seleccionada para participar en el “Open Casting” de Miss Universe USA 2026, un proceso que abre la oportunidad a candidatas de todo Estados Unidos para competir por un lugar en el certamen nacional.

Mendoza inició su carrera en la actuación en Estados Unidos y participó en producciones en el estado de Georgia. Posteriormente, completó una maestría en actuación en The Theatre School de DePaul University en Chicago y participó en un programa de periodismo de verano en New York University.

Su trayectoria continuó entre Estados Unidos y Puerto Rico, donde representó al pueblo de Cayey en Miss Universe Puerto Rico 2023. Con esto, consolidó su presencia en el mundo de los certámenes y el servicio comunitario.

“Mi participación en Miss Universe Puerto Rico 2023 fue una experiencia transformadora que marcó mi crecimiento personal y profesional. Desde entonces, he continuado desarrollando mi carrera entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que me ha permitido seguir expandiendo mis oportunidades en el campo artístico y de las comunicaciones. Hoy me ilusiona la posibilidad de competir en Miss USA porque representa también la historia de muchos puertorriqueños que han salido de la isla para perseguir sus sueños. Si llego al escenario, llevaré conmigo la resiliencia y determinación que nos caracteriza, demostrando que los sueños no tienen fronteras”, expresó Mendoza.

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El “Open Casting” de Miss Universe USA 2026 incluye un proceso de votación pública en tres rondas, donde el apoyo del público influye en el avance de las candidatas. Las participantes pueden recibir votos diarios gratuitos y apoyo adicional a través de la plataforma oficial.

Para apoyar a Mendoza, el público puede acceder a su perfil de votación en: https://opencasting.missusa.com/vote/neyshamendoza.

Las candidatas que avanzan a la siguiente fase deben someter videos cortos en los que se presentan y demuestran sus habilidades en modelaje y presencia escénica. Posteriormente, un panel independiente de jueces selecciona a las ganadoras del “Open Casting”, quienes reciben un título estatal oficial y pasan a la clase de candidatas que competirán en Miss USA.