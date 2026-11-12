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Fátima Bosch luce los colores de Puerto Rico en su segundo día en la isla

La reina de belleza mexicana compartió en sus redes sociales su vestimenta, inspirada en los colores de la bandera y la flor nacional

12 de noviembre de 2026 - 4:02 PM

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2026 11 11 AGUADILLA Presentacion de las Miss Universe en el litoral aguadillano . En la foto : Miss Universe al final del desfile . El Nuevo Dia . © Jorge A Ramirez Portela (Jorge A Ramirez Portela)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Inspirada en los colores de la bandera de Puerto Rico, Miss Universe 2025, Fátima Bosch, comenzó su segundo día en la isla con un atuendo en homenaje al país, donde el próximo 24 de noviembre entregará la corona a su sucesora durante la gran final del certamen.

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“Yo feliz con mi outfit, los colores de Puerto Rico y su flor nacional, la maga”, expresó la reina mexicana a través de sus historias en redes sociales. En las imágenes, luce un atuendo en el que predominan el rojo y el azul celeste.

Miss Universe 2025, Fátima Bosch en Puerto Rico.
Miss Universe 2025, Fátima Bosch en Puerto Rico. (Instagram)

Bosch llegó a Puerto Rico el pasado martes como parte de la agenda de actividades de la 75.ª edición de Miss Universe.

La noche del miercoles, 11 de noviembre, sorprendió al finalizar la pasarela de la bienvenida oficial de las candidatas, que se llevó a cabo desde Aguadilla.

“Hello Universe. Estoy feliz de estar aquí, en la isla del Encanto con ustedes. Llevaba yo tres horas en esa camioneta esperando, ya quería yo salir a verlos, a platicar. Yo amo a Puerto Rico, he venido muchas veces aquí, a mi papá le encanta. Tenemos una historia muy bonita acá, su gente es bien preciosa, el ambiente, el amor...”, dijo con emoción Bosch en el escenario.

Fátima Bosch conquista la isla con el “Acho PR”

Fátima Bosch conquista la isla con el “Acho PR”

La Miss Universe 2025 sorprendió en la bienvenida de las candidatas en Aguadilla.

Durante la mañana, la reina saliente participó en un meet and greet con las 116 candidatas en Vivo Beach Club, en Carolina.

Se espera que esta noche llegue al evento “Miss Universe Experience”, en el centro comercial Plaza Las Américas, donde estará presente para la revelación de la nueva corona universal, que estrenará la delegada que logre coronarse como Miss Universe 2026.

Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron frente al mar durante su recibimiento oficial en Puerto Rico.La pasarela de 200 pies fue el escenario del encuentro de las delegadas con el público puertorriqueño. Miss Saint Lucia.
1 / 124 | 📷 ¡Espectacular pasarela frente al mar! Candidatas al Miss Universe 2026 desfilan para el público boricua. Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron frente al mar durante su recibimiento oficial en Puerto Rico. - Jorge A Ramirez Portela
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Fátima BoschMiss UniverseBandera de Puerto Rico
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Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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