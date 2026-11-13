Muere la cineasta Ivonne Belén a los 71 años

El cine de Puerto Rico se encuentra de luto tras el fallecimiento de la reconocida documentalista, guionista y productora Ivonne Belén, ocurrido en la noche del jueves 12 de noviembre, a los 71 años. La triste noticia, cuyas causas no se han divulgado, fue confirmada a este medio por la productora Arleen Cruz Alicea.

Nacida en San Juan en 1955, Belén construyó una carrera luminosa que unió su amor por la literatura con la pantalla grande. Tras formarse en Arte y Comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, y luego de alcanzar una maestría en Creación Literaria y un doctorado en Literatura de Puerto Rico y el Caribe, encontró en el cine documental su vehículo ideal para retratar el alma del país. Aunque dio sus primeros pasos diseñando arte para cintas emblemáticas como “La guagua aérea”, su verdadero llamado llegó al fundar su casa productora, The Paradiso Film Company.

Su legado quedó inmortalizado en piezas que rescataron la memoria de grandes figuras boricuas. En 1996 estrenó “Una pasión llamada Clara Lair”, obra que celebró este año su trigésimo aniversario y que obtuvo múltiples galardones internacionales en Cuba, Chile y Estados Unidos. A esta le siguieron joyas como “Julia, toda en mí” (2002), basada en las cartas de la poeta Julia de Burgos y que contó con las voces de Benicio del Toro y Jacobo Morales, así como documentales sobre el poeta Edwin Reyes y la dinastía musical de la familia Figueroa.

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Más allá de las cámaras, Belén creía en el arte como herramienta de transformación y sanación. Llevó talleres a comunidades como La Perla mediante su proyecto “El cine como juego” y habló con valentía sobre cómo vivir con bipolaridad nutrió su sensibilidad artística.

En una reciente entrevista con la cineasta Arleen Cruz-Alicea para el medio digital “Todas”, Belén reflexionó sobre lo que el séptimo arte le había brindado. “Sobre todo salud mental, porque la creación me ha salvado. Y me ha regalado mucha ilusión, muchos sueños”. En esa misma conversación, mientras trabajaba en un nuevo proyecto sobre la compositora Sylvia Rexach, resumió con orgullo el propósito de su vida: “Tengo obra, que yo creo que es lo más lindo; tengo obra para regalarle a Puerto Rico”.

Impacto en el cine local

Sin duda, su legado profesional y su sensibilidad artística dejaron una profunda huella entre quienes compartieron con ella detrás de cámaras.

“En mi opinión, Yvonne es la poeta del cine. Era una cineasta con una inteligencia y sensibilidad muy grande que conectaba todo lo que hacía como con la belleza. Creo que también fue una pionera en muchas cosas. Ella trabajó en publicidad, ella hizo un montón de roles en el cine haciendo muchas labores también”, indicó Cruz Alicea, productora de la película “Perfume de gardenias”. “Era muy buena productora, pero como documentalista se dio a la tarea también de hacer estas piezas de personas ilustre en las artes. Ella era un amante de la belleza y del arte, y creo que el que tu trabajo se centre en la obra de otro artista es importante para la industria”

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De hecho, Belén estaba dándole los toques finales al documental “Di corazón: Sylvia”, un trabajo basado en la vida y la obra de la poetiza Sylvia Rexach. Cruz Alicea, quien es la productora del filme indicó que los planes de su estreno continúan en pie para los primeros meses del 2027.

Homenaje en el Festival de Cine Europeo

Su partida ocurre apenas unos días después de recibir un merecido y emotivo homenaje el pasado miércoles 4 de noviembre, durante la decimoséptima edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico en el Museo de Arte de Puerto Rico. Días después, a través de sus redes sociales, la directora compartió el profundo impacto de aquella noche en el Teatro Raúl Juliá, donde la cineasta Glorimar Marrero Sánchez leyó una semblanza sobre su trayectoria. “No pude contener la emoción. Lloré a lágrima viva”, destacó en un post en su cuenta de Instagram y Facebook.

“En medio de lágrimas, di mi mensaje. Mis palabras hicieron eco en el Teatro Raúl Juliá y llegaron a las nuevas generaciones de cineastas. Les hablé de la búsqueda del absoluto y la belleza. De cómo ante el asombro el espectador da alma y perpetuidad a una obra cinematográfica. Y les di a todos los allí presentes mi lección de amor”, mencionó en su último mensaje en su cuenta de redes sociales.