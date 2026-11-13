El cantante nicaragüense Luis Enrique posa con sus premios Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y a la Mejor Canción Tropical en la sala de prensa, tras la 27.ª edición anual de los Latin Grammy en Las Vegas.

Daddy Yankee y Rosalía arrasan en los Latin Gammy 2026 con impresionantes actuaciones. El cantante nicaragüense Luis Enrique posa con sus premios Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y a la Mejor Canción Tropical en la sala de prensa, tras la 27.ª edición anual de los Latin Grammy en Las Vegas.

1 / 36 | Daddy Yankee y Rosalía arrasan en los Latin Gammy 2026 con impresionantes actuaciones. El cantante nicaragüense Luis Enrique posa con sus premios Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y a la Mejor Canción Tropical en la sala de prensa, tras la 27.ª edición anual de los Latin Grammy en Las Vegas. - CHRIS TORRES

Le llaman el “Rey del reguetón” por una razón. Daddy Yankee, nombrado “Persona del Año” en los Latin Grammy 2026 y primer artista de música urbana latina en recibir este galardón, arrasó con sus mayores éxitos una hora después del inicio de la gala de entrega de premios del jueves, convirtiendo el escenario en una pista de estadio.

Fue una actuación para el recuerdo: hubo cambios de vestuario, cambios de escenografía y su Puerto Rico natal siempre en primer plano mientras interpretaba “Ella Me Levantó”, “Con Calma”, “BOTZ”, “Despacito”, “Lo Que Pasó, Pasó”, “Sonríele”, “Rompe”, “Pokito” y, por supuesto, “Gasolina”, acompañado por Bizarrap, Bad Gyal, Feid, Jay Wheeler, French Montana, LL Cool J y Diljit Dosanjh.

La vara estaba muy alta desde el principio. Rosalía inauguró la 27.ª edición de los Latin Grammy en directo desde Sin City, con un emotivo popurrí de sus temas de “Lux”: “La Rumba Del Perdón”, “La Perla” y “Dios Es Un Stalker”, acompañada por bailarinas angelicales adornadas con aureolas sobre un escenario diseñado para parecer nubes celestiales.

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Fue un recordatorio de la amplitud de su álbum: una celebración poco convencional y sincera de su formación clásica a través de grandiosos movimientos orquestales, inspirados en las vidas de las santas. Sin duda, la competencia durante el resto de la noche será reñida.

1 / 19 | 📷 Los mejores momentos de la edición 27 de los Latin Grammy. Daddy Yankee interpretó “Ella Me Levantó”, “Con Calma”, “BOTZ”, “Despacito”, “Lo Que Pasó, Pasó”, “Sonríele”, “Rompe”, “Pokito” y, por supuesto, “Gasolina”, en los Latin Grammy 2026. - Chris Pizzello 1 / 19 📷 Los mejores momentos de la edición 27 de los Latin Grammy Daddy Yankee interpretó “Ella Me Levantó”, “Con Calma”, “BOTZ”, “Despacito”, “Lo Que Pasó, Pasó”, “Sonríele”, “Rompe”, “Pokito” y, por supuesto, “Gasolina”, en los Latin Grammy 2026. Chris Pizzello Compartir

Poco después se entregó el primer premio de la noche: Pablo Alborán y Howie D, de los Backstreet Boys, entregaron a Juanes el premio al mejor álbum de pop/rock por “Juanesteban”.

La gala de entrega de premios se celebró en directo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Se retransmitió en directo por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, y la presentadora fue la actriz, productora puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Actuaciones y premios repletos de estrellas

Las actuaciones estuvieron a un gran nivel: Karol G contó con el acompañamiento de una orquesta completa y 12 mariachis para interpretar su balada de música mexicana “Ese Hombre es Malo”. Mon Laferte conmovió a todos con su emotiva “Femme Fatale”. “Dime”, de Silvana Estrada, tendió un puente entre la cultura y el patrimonio con su característico cuatro venezolano, un instrumento de cuatro cuerdas similar en estructura a un ukelele.

La boricua Kany García deslumbró con su sencillo acústico y flamencado “La Niña Que Fui”. La interpretación de “Las Palabras” por parte del uruguayo Jorge Drexler pareció una obra de teatro.

La superestrella brasileña Anitta interpretó un popurrí de sus éxitos de “Equilibrium” —entre ellos, “Desgraça”, “Choka Choka” y “Meia Noite”—, una mezcla ecléctica de funk brasileño, samba, bossa nova, semba, reggae y pop electrónico interpretada en portugués, español e inglés.

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La entrega de premios también se desarrolló con rapidez. Xavi ganó el premio al mejor álbum mexicano contemporáneo por “Dosis”, su primer Grammy Latino. Poco después, Fonseca recibió el trofeo al mejor álbum tropical contemporáneo por su disco “Antes Que El Tiempo Se Vaya”.

Rosalía. (Chris Pizzello)

El premio al mejor artista revelación fue para la cantante colombiana Aria Vega, que pronunció su discurso de agradecimiento entre lágrimas. Este año, la Academia Latina de la Grabación introdujo cambios en la categoría para que solo pudieran optar al premio los artistas con menos de tres álbumes o 25 sencillos publicados.

Y durante una ceremonia previa a la retransmisión de los Grammy Latinos, Bobby Pulido ganó el Grammy Latino al mejor álbum tejano por su trabajo “Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)”, apenas unos días después de hacer historia en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos al conseguir un escaño en la Cámara de Representantes para los demócratas al dar la vuelta al Distrito 15 de Texas.