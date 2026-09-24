RaiNao anuncia su gira “Marcriá” por Estados Unidos y Canadá

La cantante puertorriqueña RaiNao anunció este miércoles el inicio de su gira ‘Marcriá’, para presentar su álbum homónimo, que comenzará el 7 de octubre en San Diego, California y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

“Marcriá Tour Empezóóóóóó”, informó RaiNao -en una publicación en su perfil de Instagram- junto a varios videos y fotografías de la banda.

‘Marcriá’ es el segundo álbum de estudio de la intérpete, compuesto de dieciséis temas, que lanzó en mayo y con el que pretende “hacer crecer” los sonidos caribeños e “inmortalizar” algunas de sus voces.

El disco tiene colaboraciones de leyendas como la cantante cubana Omara Portuondo, la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética y el icónico salsero Andy Montañez.

Así mismo, el álbum cuenta con la participación de agrupaciones y artistas como la banda puertorriqueña del Laberinto del Coco, la banda dominicana de pop Solo Fernández y la participación especial del multifacético Frido Vargas.

PUBLICIDAD

En el trabajo discográfico se resaltan ritmos caribeños como el guaguancó de la rumba cubana, sonidos de la bomba puertorriqueña y el reguetón mezclados con toques de jazz, salsa y sonidos experimentales.

RaiNao logró una gran exposición internacional tras colaborar con Bad Bunny en el exitoso tema ‘Perfumito nuevo’, de su más reciente álbum: ‘Debí tirar más fotos’.