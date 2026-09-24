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RaiNao anuncia su gira “Marcriá” por Estados Unidos y Canadá

“Marcriá” es el segundo álbum de estudio de la cantante

24 de septiembre de 2026 - 9:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
RaiNao. (Stephanie Rojas Rodriguez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante puertorriqueña RaiNao anunció este miércoles el inicio de su gira ‘Marcriá’, para presentar su álbum homónimo, que comenzará el 7 de octubre en San Diego, California y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

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“Marcriá Tour Empezóóóóóó”, informó RaiNao -en una publicación en su perfil de Instagram- junto a varios videos y fotografías de la banda.

‘Marcriá’ es el segundo álbum de estudio de la intérpete, compuesto de dieciséis temas, que lanzó en mayo y con el que pretende “hacer crecer” los sonidos caribeños e “inmortalizar” algunas de sus voces.

El disco tiene colaboraciones de leyendas como la cantante cubana Omara Portuondo, la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética y el icónico salsero Andy Montañez.

Así mismo, el álbum cuenta con la participación de agrupaciones y artistas como la banda puertorriqueña del Laberinto del Coco, la banda dominicana de pop Solo Fernández y la participación especial del multifacético Frido Vargas.

En el trabajo discográfico se resaltan ritmos caribeños como el guaguancó de la rumba cubana, sonidos de la bomba puertorriqueña y el reguetón mezclados con toques de jazz, salsa y sonidos experimentales.

RaiNao logró una gran exposición internacional tras colaborar con Bad Bunny en el exitoso tema ‘Perfumito nuevo’, de su más reciente álbum: ‘Debí tirar más fotos’.

RaiNao y Bad Bunny.
RaiNao y Bad Bunny. (Ramon "Tonito" Zayas)
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MúsicaConcierto
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