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Dalvin “La Melodía” vende en una hora su primer concierto en el Choliseo

El dominicano anunció una segunda función para el viernes 15 de enero de 2027

23 de septiembre de 2026 - 12:05 PM

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Dalvin "La Melodía" junto a Melina León en una de sus funciones en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Al parecer la fiebre y la gran acogida de la bachata de Dalvin “La Melodía” se extenderá por buen rato en Puerto Rico ante los nuevos récords que ha establecido el joven bachatero en la isla.

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Dalvin acaba de vender hoy, miércoles, en una hora su primera función “La Otra” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tras establecer el récord de seis funciones “sold out” en el Coca-Cola Music Hall.

Los productores Rolando Santa y Vitiko Roque hicieron el anuncio del “sold out” en apenas una hora mediante un parte de prensa. El concierto está pautado para el 16 de enero de 2027.

El logro representa otro importante paso en la carrera del joven fenómeno de la bachata. En el Coca-Cola Music Hall, estableció el récord de asistencia como el artista con más funciones en la historia de la sala de espectáculos.

Ante la extraordinaria demanda del público, la producción confirmó la apertura de una segunda función para el 15 de enero de 2027.

La venta de boletos arrancó hoy, miércoles, a las 11:15 a.m. a través de Ticketera.

“Puerto Rico nos ha sorprendido una vez más. Luego de las seis funciones completamente vendidas en el Coca-Cola Music Hall, ver cómo su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico se agota en una hora es una muestra del respaldo y cariño que el público le tiene a Dalvin. Estamos sumamente agradecidos”, expresó Santa, presidente de Chad Events.

Entretanto, Dalvin “La Melodía” continúa escribiendo una de las historias de crecimiento más impactantes de la música latina actual con el respaldo de la fanaticada local.

El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones.El cantante de bachata dominicano cumplió su sueño de cantar junto a Farruko en la segunda de sus seis funciones. "Para mí es un honor participar con él. Soy fanático. Lo veía por televisión y redes, y hoy se cumplió ese sueño...", fueron las palabras de Dalvin sobre Farruko.
1 / 8 | Dos invitados de lujo en la segunda función de Dalvin "La Melodía" en Puerto Rico . El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones. - Suministrada
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bachataPuerto Rican PowerColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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