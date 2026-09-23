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Hilary Duff se presentará en Puerto Rico

Conoce cuándo será el concierto de la cantante y actriz en el Choliseo

23 de septiembre de 2026 - 10:26 AM

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La cantante y actriz Hilary Duff. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El productor de espectáculos Paco López confirmó hoy que la cantante Hilary Duff traerá su concierto al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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El anuncio, lo hizo el productor puetorriqueño a través de sus redes sociales, como parte de la extensión de la gira mundial “The Lucky me tour”, con 32 nuevas fechas en una producción de Live Nation.

La actriz y cantante se presentará el 10 de agosto de 2027 en el Choliseo.

“!Confirmado! @hilaryduff llega a Puerto Rico con su “Lucky Me Tour” este próximo 10 de agosto 2027 en el Coliseo de PR! boletos a la venta el 2 de octubre 10 a.m @ticketera pendientes a la pre venta del artista @nolimitconcerts@livenation", expresó López.

La preventa para seguidores registrados de la artista comenzará el martes, 29 de septiembre, a las 10:00 a.m. El registro está disponible en hilaryduff.com/live.

La venta general comenzará el viernes, 2 de octubre, a las 11:00 a.m.

Para participar en la preventa de la artista es necesario registrarse en livemu.sc/hilaryduff antes del domingo, 27 de septiembre, a las 3:00 p.m. No se requiere un código especial: el acceso estará vinculado a la cuenta de cada persona registrada.

La extensión de la gira “The Lucky me Tour” comenzará el 7 de mayo en Madrid y visitará ciudades como Berlín, París, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, San Juan, São Paulo, Buenos Aires y Santiago, antes de continuar en Estados Unidos.

La fase estadounidense de 2027 visitará Orlando, Raleigh, Baltimore, Uncasville, Cleveland, Pittsburgh, Fort Worth, Milwaukee y Denver, entre otras ciudades, y concluirá el 20 de noviembre en Anaheim.

Duff adelantó el anuncio de la extensión de su gira la semana pasada durante la última presentación por el Reino Unido, que marcó su segundo concierto con entradas agotadas en el O2 Arena de Londres.

Mientras interpretaba “What Dreams Are Made Of” en el cierre del espectáculo, cayó confeti con el mensaje “2027 More Dates Loading” y apareció una cuenta regresiva tanto en la pantalla del recinto como en su sitio web.

Hilary Duff retomó en el 2025 su carrera musical tras una década de haber lanzado su último disco. Cuando la actriz hizo el anuncio el año pasado, lo hizo con la firma Atlantic Records.

“The Lucky me Tour”, la primera gira mundial de Duff como artista principal en casi dos décadas, celebra su sexto álbum de estudio, luck… or something. Rolling Stone, Billboard y Variety lo incluyeron entre los mejores álbumes de 2026.

La gira ha recibido excelentes reseñas de medios como: Schön! Magazine, The Independent, Billboard, The Hollywood Reporter, Bustle, Dallas Observer y The U.S. Sun, que han destacado tanto la nostalgia de sus canciones como esta nueva etapa artística.

Después de presentaciones con entradas agotadas en Norteamérica, el Reino Unido e Irlanda, la gira continuará el próximo mes en Nueva Zelanda y Australia. Luego regresará a Canadá y llegará a México entre enero y febrero de 2027.

A la par con su regreso en la música, la actriz comenzó a protagonizar la serie llamada “Pretty Ugly”.

La producción narra la historia de Miranda Miller una madre y exreina de belleza obsesionada con los certámenes infantiles, y quien hará de todo con tal de que su hija triunfe en este mundo.

Tags
Paco LópezColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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