Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hilary Duff habla sobre su conflicto con Ashley Tisdale por el grupo de “mamás tóxicas”

La actriz de “High School Musical” dejó de seguir a la protagonista de “Lizzie McGuire” y a otras famosas

26 de febrero de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hilary Duff y el grupo de madres en Instagram. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz Hilary Duff le respondió a su colega Ashley Tisdale tras llamar “madres tóxicas” al grupo al que pertenecían ambas para hablar sobre maternidad junto a Mandy Moore y Meghan Trainor.

RELACIONADAS

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy” con la presentadora Alex Cooper, Duff negó las declaraciones de Tisdale, quien acusó a las integrantes del grupo de planear una reunión el día del cumpleaños de su propia hija e ignorarla como si estuviera en la escuela.

“Es horrible leer algo que no es cierto. Y es horrible para seis mujeres en toda su vida”, expresó Duff, quien admitió que valora haber encontrado amigas para compartir el proceso de maternidad.

Asimismo, Duff dijo que no esperaba que su esposo y padre de sus cuatro hijos, Matthew Koma, iba a intervenir en el conflicto tildando a Tisdale de “egocéntrica”.

“La verdad es que todo lo que hace me hace reír. Así que pensé: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío!’. Pero tampoco lo censuro ni le digo qué puede o no publicar. Es muy protector conmigo, y lo adoro por eso”, dijo.

En enero, la actriz de “High School Musical” dejó de seguir a la protagonista de “Lizzie McGuire” y a las demás mujeres después de revelar la existencia del grupo en una publicación en la sección “The Cut”, de New York Magazine.

Tags
Maternidad
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: