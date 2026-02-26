Hilary Duff habla sobre su conflicto con Ashley Tisdale por el grupo de “mamás tóxicas”

La actriz Hilary Duff le respondió a su colega Ashley Tisdale tras llamar “madres tóxicas” al grupo al que pertenecían ambas para hablar sobre maternidad junto a Mandy Moore y Meghan Trainor.

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy” con la presentadora Alex Cooper, Duff negó las declaraciones de Tisdale, quien acusó a las integrantes del grupo de planear una reunión el día del cumpleaños de su propia hija e ignorarla como si estuviera en la escuela.

“Es horrible leer algo que no es cierto. Y es horrible para seis mujeres en toda su vida”, expresó Duff, quien admitió que valora haber encontrado amigas para compartir el proceso de maternidad.

Asimismo, Duff dijo que no esperaba que su esposo y padre de sus cuatro hijos, Matthew Koma, iba a intervenir en el conflicto tildando a Tisdale de “egocéntrica”.

“La verdad es que todo lo que hace me hace reír. Así que pensé: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío!’. Pero tampoco lo censuro ni le digo qué puede o no publicar. Es muy protector conmigo, y lo adoro por eso”, dijo.