BTS: Rauw Alejandro muestra cómo se preparó para la Met Gala

El cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro dejó ver el proceso creativo detrás de su participación en la Met Gala 2026 en un acceso exclusivo compartido por Spotify, que documenta las horas previas a una de las alfombras más importantes del mundo de la moda.

El video, de corte cinematográfico y estilo documental, muestra al intérprete en pleno proceso de preparación junto a Anthony Vaccarello, director creativo de la casa Yves Saint Laurent, y su equipo, quienes trabajaron en los ajustes finales del vestuario antes de su aparición en la alfombra roja de la gala.

“En Puerto Rico siempre hay que salir ‘asicalao’… esa palabra es bien de nosotros”, expresó.

El material también revela la visión creativa de Rauw, quien se involucra en todos sus proyectos. “Soy una persona que me gusta siempre estar a bordo de mis proyectos y tomar la decisión final, pero me gusta escuchar las ideas de otros creativos”, comentó.

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En ese proceso, el cantante explicó cómo la moda se convierte en una herramienta para construir personajes y narrativas que van más allá de la música. “Desde pequeño he tenido todos los estilos de pelo… es algo divertido poder crear un personaje fuera de lo que es Raúl. Rauw Alejandro siempre ha sido esta persona que se sumerge dentro de diferentes mundos”, añadió el cantante que para la Met Gala se pintó el cabello color rojo.

Rauw Alejandro llevó un diseño de Yves Saint Laurent para la Met Gala. (Suministrada/Spotify/Luis Abad)

Sobre su expectativa para esa noche dijo: “Disfrutar del momento, de la moda, del arte, de la música… romper en la alfombra representando a los latinos, a los puertorriqueños”, sostuvo.

El video que está disponible en Spotify ofrece una mirada detrás de su “look”. “Lo que me motiva a seguir involucrándome en la moda es la música que estoy haciendo… estos mundos que estoy creando te motivan a involucrarte más en la moda”, afirmó.