El próximo paso de Rauw Alejandro: la gran pantalla con “Viva La Madness”

El exponente urbano puertorriqueño Rauw Alejandro debutará en el cine internacional como parte del elenco del filme “Viva La Madness”, de los directores Guy Ritchie y Black Bear.

Según informó el medio Deadline, la película se encuentra en producción en la ciudad de Londres y cuenta con actores de renombre como Vinnie Jones, Jason Isaacs, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, Ben Foster, Jonny Lee Miller y Jason Statham como protagonista.

Recordemos que el intérprete de “Todo de ti” tuvo una participación en la serie española “Sky Rojo”, donde interpretó a Diego, producción que fue transmitida a través de la plataforma de streaming Netflix.

Era cuestión de tiempo para que el artista boricua también hiciera espacio en su agenda para la actuación, esto luego de su gira “Cosa Nuestra” por Estados Unidos, América Latina y Europa.

La escenografía del espectáculo estuvo inspirada en Broadway y en la estética de las décadas de 1960 y 1970, lo que le permitió a Rauw Alejandro demostrar nuevamente sus dotes como actor, apostando por una puesta en escena inmersiva entre las calles y edificios de Nueva York.

