EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El próximo paso de Rauw Alejandro: la gran pantalla con “Viva La Madness”

El exponente urbano amplía su carrera artística al integrarse al elenco de una película internacional

4 de febrero de 2026 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Rauw Alejandro se presentó en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, como parte de su gira "Cosa Nuestra" . (Stephanie Rojas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El exponente urbano puertorriqueño Rauw Alejandro debutará en el cine internacional como parte del elenco del filme “Viva La Madness”, de los directores Guy Ritchie y Black Bear.

Según informó el medio Deadline, la película se encuentra en producción en la ciudad de Londres y cuenta con actores de renombre como Vinnie Jones, Jason Isaacs, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, Ben Foster, Jonny Lee Miller y Jason Statham como protagonista.

Recordemos que el intérprete de “Todo de ti” tuvo una participación en la serie española “Sky Rojo”, donde interpretó a Diego, producción que fue transmitida a través de la plataforma de streaming Netflix.

Era cuestión de tiempo para que el artista boricua también hiciera espacio en su agenda para la actuación, esto luego de su gira “Cosa Nuestra” por Estados Unidos, América Latina y Europa.

La escenografía del espectáculo estuvo inspirada en Broadway y en la estética de las décadas de 1960 y 1970, lo que le permitió a Rauw Alejandro demostrar nuevamente sus dotes como actor, apostando por una puesta en escena inmersiva entre las calles y edificios de Nueva York.

San Juan, Puerto Rico, Junio 5, 2025 - ENTRETENIMIENTO - Coliseo de Puerto Rico (Choliseo) - FOTOS para ilustrar una historia sobre el concierto del cantante Rauw Alejandro como parte de su gira “Cosa Nuestra”. EN LA FOTO una vista del “show”. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR MediaEl cantante Rauw Alejandro en la primera noche de su gira “Cosa Nuestra” en el Coliseo de Puerto Rico.El cantante Rauw Alejandro en la primera noche de su gira “Cosa Nuestra” en el Coliseo de Puerto Rico.
1 / 16 | FOTOS: Así arrancó Rauw Alejandro su "Cosa Nuestra World Tour" en el Choliseo. San Juan, Puerto Rico, Junio 5, 2025 - ENTRETENIMIENTO - Coliseo de Puerto Rico (Choliseo) - FOTOS para ilustrar una historia sobre el concierto del cantante Rauw Alejandro como parte de su gira “Cosa Nuestra”. EN LA FOTO una vista del “show”. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media - Ramon "Tonito" Zayas

Ahora, da el salto al cine con “Viva La Madness”, basada en la novela homónima de JJ Connolly. El filme es independiente y se espera que sea Amazon MGM Studios quien lo distribuya en la mayoría de los territorios internacionales.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
