Últimas Noticias
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rauw Alejandro concluye su grandiosa gira en Puerto Rico: “Aquí yo nací y aquí yo me voy a morir”

El exponente urbano presentó la noche del sábado el último concierto de “Cosa nuestra”en el Choliseo

30 de noviembre de 2025 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rauw Alejandro hizo nueve funciones en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. (Stephanie Rojas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al estilo musical de Broadway, Rauw Alejandro cerró ayer sábado su gira mundial “Cosa Nuestra World Tour” en San Juan con un homenaje a su Puerto Rico natal, a su cultura y a los migrantes que salieron de la isla con destino a Nueva York.

Un espectáculo dividido en cuatro actos:“No confíes en nadie. Ama de todos modos”, “Salto de Fe”, “Cuando las luces se apagan” y “Entre el Amor y la Guerra”-, que sigue a través de numerosos escenarios la historia de amor entre Rauw Alejandro y “María”.

Vestido con traje verde y sombrero, el cantante salió al escenario del Coliseo de Puerto Rico para interpretar ‘Punto 40’, mientras la pantalla mostraba imágenes de calles de Nueva York y dos vehículos en llamas.

Ha sido un año increíble en mi carrera, pero nada de esto se hubiese podido lograr sin ustedes. Aquí yo nací (en Puerto Rico) y aquí yo me voy a morir si Dios así lo permite”, aseguró Rauw Alejandro, que durante el espectáculo se transformó en varios personajes, desde un mafioso de Nueva York a un migrante puertorriqueño.

Un teatro de la década de 1950 y 1960 anunció un espectáculo de Rauw Alejandro cuando el cantante encendió al público con su tema ‘Santa’, mientras que en un bar y un ascensor interpretó su éxito ‘Tattoo’ y ‘Desesperados’.

En el segundo acto, el escenario cambió a Puerto Rico, con imágenes de casas coloniales y el castillo de San Felipe del Morro, así como de montañas, playas y de la fauna y flora de la isla.

“Puerto Rico es una isla muy pequeña pero con mucha cultura, mucha música”, afirmó Rauw Alejandro, antes de comenzar a interpretar ‘Carita Linda’ junto a bailarines y músicos de bomba, un ritmo autóctono de la isla.En esta canción, junto con ‘Besito en la Frente’ y ‘Guabanssexxx’, el artista estuvo acompañado de BombiVibes PR, en uno de los momentos más reivindicativos de la cultura local, que incluyó máscaras del personaje folclórico del vejigante .’2/Catorce’ y ‘Buenos términos’ fueron otros de los temas más aclamados por el público, en un concierto en el que estuvieron invitados los artistas puertorriqueños Clarent, Marconi Impara y Lyanno, y que en su último acto estuvo marcado por el ritmo de la salsa con canciones como ‘Cosa Nuestra’ y ‘Tú con él’.

“Cosa Nuestra”, el quinto álbum de estudio de Rauw Alejandro, lanzado en noviembre de 2024, está inspirado a nivel musical en la emigración y cultura puertorriqueña de la década de 1950 en Nueva York.Vinculado a ese disco, como un spin-off oficial y su historia de origen, el artista publicó en septiembre pasado el álbum ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’, que rinde un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas

Decenas de extras vestidos de la época se pasearon y bailaron por los pasillos del Coliseo, adonde gran parte del público acudió siguiendo un código de vestimenta en el que destacaban los vestidos con brillos, lentejuelas y flecos, y los trajes y sombreros.

El concierto fue el broche final a una gira que comenzó en abril pasado y con la que el cantante ha ofrecido conciertos en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, entre otros países.

Rauw AlejandroColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotReguetón
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
