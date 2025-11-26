Rauw Alejandro establece con éxito nueva versión de “Cosa Nuestra” en el Coliseo de Puerto Rico
En cada función, además, la audiencia tendrá acceso a múltiples experiencias gratuitas dentro y fuera del recinto
26 de noviembre de 2025 - 8:34 PM
Rauw Alejandro dio inicio anoche a su serie de cinco conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una función completamente llena. El espectáculo marcó el esperado regreso de “Cosa Nuestra” a su casa.
Esta nueva versión, “Cosa Nuestra – Capítulo 0”, con funciones adicionales hoy, 25, 26, 28 y 29 de noviembre, llega como el cierre en Puerto Rico de una exitosa gira por Latinoamérica.
Estas cinco noches se suman a las cuatro presentaciones que ofreció en junio para completar nueve funciones en el Coliseo durante 2025 y eleva a 19 el total de veces que Rauw se ha presentado en el “Choli” a lo largo de su carrera.
La primera función reafirmó la magnitud del concepto escénico de “Cosa Nuestra”, inspirado en una estética cinematográfica del Nueva York de los años 60, con un Rauw Alejandro en plena forma —que cantó, bailó y mostró su faceta de “showman”— como protagonista de un espectáculo apoyado por pantallas de gran formato, pirotecnia, iluminación dinámica y elementos inmersivos que acompañan una narrativa dividida en cuatro actos.
Durante la noche, el artista recorrió un repertorio cargado de aproximadamente 40 éxitos. Entre ellos: “Punto 40”, “Todo de ti”, “Mil mujeres”, “Desesperados”, “Carita linda”, “Dile a él”, “Besito en la frente”, “Party” y “Mirando al cielo”, entre otros favoritos de sus seguidores para un espectáculo de casi tres horas de duración.
El público también tiene acceso a múltiples experiencias gratuitas dentro y fuera del Coliseo. Algunas de ellas son estación de tatuajes con seis diseños exclusivos del proyecto, activaciones culturales de Fundación Proyecto PAMARA, el “Callejón de los secretos”, dinámicas de Pica, áreas de mercancía oficial y un “booth” de NYX Cosmetics PR con un “look” temático inspirado en la estética del “tour”.
