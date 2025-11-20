¿Qué escuelas recibieron el taller de bomba de Rauw Alejandro?

Fiel a su compromiso con la educación y la cultura de Puerto Rico, el exponente urbano Rauw Alejandro llevó a cabo una iniciativa educativa en diez escuelas alrededor de la isla, para reforzar el valor de la bomba puertorriqueña como uno de los pilares de la identidad cultural.

Como parte del lanzamiento de “Cosa Nuestra: Capítulo 0″, su más reciente álbum, estudiantes de diversas comunidades recibieron una introducción a la historia de la bomba y participaron de una clase práctica de baile. Aunque el artista no pudo estar presente debido a compromisos de su gira, sorprendió a los jóvenes con un mensaje en video, reafirmando su deseo de inspirar a las nuevas generaciones a conocer sus raíces y sentirse orgullosas de ellas.

Las escuelas participantes fueron: escuela Petra Corretjer de O’Neill​, escuela Ileana de Gracia (Vega Alta)​, escuela Santiago Veve Calzada (Fajardo)​, escuela especializada en Bellas Artes Anita Otero (Humacao)​, escuela Gilberto Concepción de Gracia (Carolina)​, escuela José M. Lázaro (Carolina)​, escuela especializada en Ballet José Julián Blanco (San Juan)​, escuela especializada en Bellas Artes (Yauco)​, escuela vocacional Bernardino Cordero (Ponce)​ y la escuela especializada en Música Jesús T. Piñeiro (Cidra)​

Tras un exitoso recorrido mundial, ahora, Rauw Alejandro se prepara para cerrar su gira mundial “Cosa Nuestra” en su patria, con cinco funciones vendidas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El artista urbano se presenta del 24 al 29 de noviembre con funciones a las 8:30 p.m.