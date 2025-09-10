Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
91°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hilary Duff regresa a la música tras casi una década de ausencia

La también actriz anunció su regreso a los escenarios a través de las redes sociales

10 de septiembre de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Duff y su novio Jason Walsh fueron disfrazados como comparsa alusiva al ‘Thanksgiving’ a una fiesta el jueves en Beverly Hills. (AP)
La también actriz tomó la decisión de sumarse a las filas de Atlantic Records. (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Hilary Duff retomará su carrera musical. Después de casi una década de haber lanzado su último disco, la cantante anunció que regresará a los escenarios con un nuevo proyecto.

RELACIONADAS

La noticia la dio a conocer la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías que acompañó con la frase: “Nueva música o algo”.

En las imágenes aparece en un estudio de grabación, además de que se le puede ver leyendo lo que parece ser una canción.

Para dar inicio a esta nueva etapa, la también actriz tomó la decisión de sumarse a las filas de Atlantic Records y su llegada se hizo oficial con un mensaje que le dedicó la disquera en su cuenta oficial de Instagram: “Despierta... Hilary Duff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por la nueva música... o algo”, escribieron.

Fue en 2015 cuando la protagonista de "Lizzie McGuire" lanzó al público "Breathe In. Breathe Out", su último disco como solista y del que se desprenden temas como “Sparks” y “One in a million”.

Desde entonces, Duff se mantuvo activa en la actuación con papeles en series como “Younger” y “How I Met Your Father”, además de diversos proyectos televisivos.

Hilary Duff tendrá nueva serie

Aunque retomará la música, Duff también seguirá activa en pantalla. De acuerdo con Deadline, la actriz protagonizará una nueva serie llamada “Pretty Ugly”.

La producción, de la que no se tienen mayores detalles, narra la historia de Miranda Miller una madre y exreina de belleza obsesionada con los certámenes infantiles, y quien hará de todo con tal de que su hija triunfe en este mundo.

Tags
Cantantes
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: