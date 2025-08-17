Opinión
17 de agosto de 2025
80°aguaceros
Cantautora Lalah presenta su primer disco

La cantante y compositora busca un espacio en la escena musical

17 de agosto de 2025 - 2:49 PM

La joven cantautora acaba de lanzar su primer álbum. (sumi)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantautora puertorriqueña Lalah se abre paso con fuerza en la escena musical con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado “Natural”, disponible en todas las plataformas digitales.

Natural es una propuesta íntima, honesta y versátil que reúne diez temas originales compuestos por la artista, con una mezcla de ritmos que incluye pop, R&B y soul, donde destacan las influencias melódicas y líricas que han marcado su trayectoria. De este álbum, Lalah ha presentado tres sencillos: el tema homónimo “Natural”, “Caramelo” y el más reciente, “NY”.

“Con mucha emoción les presento mi primera producción discográfica, Natural. Un proyecto que se ha hecho con amor, pasión y autenticidad. Me siento feliz y agradecida por el cariño con el que han recibido música y estoy lista para compartir este álbum con ustedes; espero que les guste tanto como a mi me ha gustado hacerlo”, dijo la artista en declaraciones escritas.

El álbum fue producido por lo productores, David B, Rigoberto Alvarado, Wilmer Gabriel Pagán y José “El Profesor” Gómez. Los temas que completan esta producción son: Fkn Universo, La vista está divina, ¿Qué pasó?, Embustero, Your Queen, Lárgate y Sigo pensando.

Lalah no es ajena a los escenarios, su formación artística incluye producciones teatrales, ha sido corista de figuras como Christian Daniel y Tommy Torres. Además, domina la guitarra, el piano y el ukulele, y su capacidad vocal abarca diversos géneros, tanto en inglés como en español. Como si fuera poco, también canaliza su creatividad a través de la pintura.

Ahora, con Natural, Lalah marca un punto de partida importante en su carrera musical, apostando por su autenticidad y por la fuerza emocional de sus composiciones.

