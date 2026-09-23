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Lionel Richie se tomará una pausa de los escenarios tras someterse a una intervención cardíaca

El artista ganador de un Grammy se ha sometido a una intervención por fibrilación auricular

23 de septiembre de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Richie asiste a la gala mundial de The King's Trust en Casa Cipriani el jueves 2 de mayo de 2024, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Lionel Richie se tomará un descanso de sus giras mientras se recupera de una intervención cardíaca, según confirmó este miércoles un representante del cantante en un comunicado a The Associated Press.

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Richie se sometió a una intervención habitual para tratar la fibrilación auricular, o ”A-fib", y ”el médico dijo que todo había salido a la perfección", según se indicaba en el comunicado. “Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y volverá pronto a los escenarios”.

La fibrilación auricular es un latido cardíaco irregular o tembloroso que constituye un factor de riesgo preocupante para la formación de coágulos sanguíneos, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca. Algunos investigadores estiman que más de 10 millones de estadounidenses la padecen, la mayoría de ellos personas mayores.

El cantante, de 77 años, también pospuso dos conciertos a principios de este año, en junio, tras enfermar. Y en agosto, circularon por Internet noticias de que Richie había ingresado por voluntad propia en un hospital tras una actuación en San Luis.

Richie tenía previsto actuar con Earth, Wind & Fire el sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 3 de octubre en Columbus (Ohio).

Según su página web, actualmente tiene previsto estrenar su espectáculo”King of Hearts" en el Wynn de Las Vegas en octubre y noviembre.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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